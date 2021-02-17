Михаил Боярский госпитализирован с подозрением на пневмонию

Накануне Народный артист России Михаил Боярский попал в больницу с симптомами ОРВИ. Скорую помощь актёру вызвала супруга Лариса Луппиан, которая затем рассказала журналистам подробности о госпитализации.

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– У него была температура 38, правда, не такая уж высокая, и слабость большая. Мы до сих пор не знаем, что [с ним], – призналась Лариса Регинальдовна.

Известно, что сразу после госпитализации у Боярского подозревали пневмонию, при этом тест на коронавирус оказался отрицательным. Врачи считают, что Михаил Сергеевич вряд ли может быть болен ковидом, так как еще в январе сделал прививку от коварного вируса.

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