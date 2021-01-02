Накануне Нового года тюменские хирурги успешно провели весьма сложную и небезопасную для пациента — 4-месячной девочки — операцию: извлекли из трахеи малыша семимиллиметровый осколок стекла.
По всей вероятности, малышка незаметно для взрослых проглотила его с какой-то пищей. Находившуюся рядом с ней бабушку насторожило затрудненное дыхание внучки, она поспешила с ней в больницу. С помощью компьютерного томографа медики разглядели в трахее — хрящевой трубке между гортанью и бронхами — стекловидный предмет с острыми краями. После чего бригада медицины катастроф доставила пациентку в отделение торакальной хирургии Областной клинической больницы № 1 для проведения неотложной операции.
Обычно в таких случаях инородное тело извлекают посредством эндоскопии. Но специальным инструментом стекло не удавалось ухватить, к тому же была опасность, что в ходе операции оно может нанести новые раны. Ведь дыхательный путь лишь начал формироваться, он узкий и нежный. Ничего иного не оставалось, кроме как прибегнуть к трахеотомии — разрезу в области шеи.
Процесс занял продолжительное время, он потребовал от хирургов максимальной сосредоточенности и заставил изрядно поволноваться — у девочки не раз замедлялось сердцебиение. Однако операция завершилась благополучно, жизни и здоровью ребенка, встретившего первый в своей жизни Новый год в больничной палате, уже ничто не угрожает.
А вот другие истории о необычных и воодушевляющих случаях из медицинской практики:
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Врачи под Новый год спасли малышку, проглотившую стекло. Браво!
Накануне Нового года тюменские хирурги успешно провели весьма сложную и небезопасную для пациента — 4-месячной девочки — операцию: извлекли из трахеи малыша семимиллиметровый осколок стекла.
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