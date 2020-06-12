ВОЗ не понимает, почему в России так мало умерших от коронавируса

Статистика смертности от коронавируса в России «сложна для понимания». Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Он пояснил, что малое количество смертей при высоком уровне заболеваемости выглядит «необычно». Объяснением может быть то, что в России проводят довольно много тестов на COVID-19, однако в других странах с большим объемом тестов показатели смертности гораздо выше.

Директор программы отметил, что у ВОЗ есть стандартные рекомендации по определению причин летальных исходов в случае с коронавирусом. Но это «сложная» процедура, признал Райан, потому что бывают «сопутствующие условия» причин смерти.

Ранее о низкой летальности в России в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг утверждения о занижении данных о смертности в РФ. «Я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной и поэтому позволяет сохранить жизни большего числа людей?» — переспросил журналиста Песков.

Тем не менее специалист ВОЗ призвал власти РФ пересмотреть отчетность по летальным исходам.

По данным Университета Джонса Хопкинса в США, по числу зараженных Россия находится в тройке лидеров (493 тысяч), а по числу жертв — во втором десятке (6350).

По инф. rosbalt.ru

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