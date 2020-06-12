ВОЗ не понимает, почему в России так мало умерших от коронавируса

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Статистика смертности от коронавируса в России «сложна для понимания». Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
Он пояснил, что малое количество смертей при высоком уровне заболеваемости выглядит «необычно». Объяснением может быть то, что в России проводят довольно много тестов на COVID-19, однако в других странах с большим объемом тестов показатели смертности гораздо выше.
Директор программы отметил, что у ВОЗ есть стандартные рекомендации по определению причин летальных исходов в случае с коронавирусом. Но это «сложная» процедура, признал Райан, потому что бывают «сопутствующие условия» причин смерти.
Ранее о низкой летальности в России в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг утверждения о занижении данных о смертности в РФ. «Я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной и поэтому позволяет сохранить жизни большего числа людей?» — переспросил журналиста Песков.
Тем не менее специалист ВОЗ призвал власти РФ пересмотреть отчетность по летальным исходам.
По данным Университета Джонса Хопкинса в США, по числу зараженных Россия находится в тройке лидеров (493 тысяч), а по числу жертв — во втором десятке (6350).
Совершенно понятно, что представители ВОЗ удивлены таким данным статистики. Удивлены этими цифрами и сами россияне, причем многие откровенно не доверяют этим данным. А между тем министр здравоохранения Мурашко еще в начале эпидемии успел отметиться громким заявлением, что в "рамках борьбы с коронавирусом будет изменена вся система медицинской помощи", денег для лечения пациентов будет выделено столько, нужно, и вообще в целом опасаться нечего. Но по факту все оказалось не совсем так - число заболевших продолжает расти, медики говорят о том, что работать приходится зачастую без средств защиты - в больницах не хватает масок, защитных костюмов, респираторов, вот и растет число зараженных врачей. А больше двух сотен медиков и вовсе умерли, и это, скажем прямо, страшно.
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