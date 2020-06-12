ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
«Снимаюсь, только если Музу тоже берёте»: беззаветная любовь Георгия Юматова и Музы Крепкогорской
2020-05-16-14-38-38
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
«Квартирный скандал» в семье Федосеевой-Шукшиной набирает обороты
2020-05-16-13-49-06
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

ВОЗ не понимает, почему в России так мало умерших от коронавируса

По инф. rosbalt.ru   
12 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

Статистика смертности от коронавируса в России «сложна для понимания». Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

ВОЗ удивила «необычная» статистика смертей от коронавируса в России

Он пояснил, что малое количество смертей при высоком уровне заболеваемости выглядит «необычно». Объяснением может быть то, что в России проводят довольно много тестов на COVID-19, однако в других странах с большим объемом тестов показатели смертности гораздо выше.

Директор программы отметил, что у ВОЗ есть стандартные рекомендации по определению причин летальных исходов в случае с коронавирусом. Но это «сложная» процедура, признал Райан, потому что бывают «сопутствующие условия» причин смерти.

Ранее о низкой летальности в России в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он опроверг утверждения о занижении данных о смертности в РФ. «Я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной и поэтому позволяет сохранить жизни большего числа людей?» — переспросил журналиста Песков.

Тем не менее специалист ВОЗ призвал власти РФ пересмотреть отчетность по летальным исходам.

  • По данным Университета Джонса Хопкинса в США, по числу зараженных Россия находится в тройке лидеров (493 тысяч), а по числу жертв — во втором десятке (6350).
Совершенно понятно, что представители ВОЗ удивлены таким данным статистики. Удивлены этими цифрами и сами россияне, причем многие откровенно не доверяют этим данным. А между тем министр здравоохранения Мурашко еще в начале эпидемии успел отметиться громким заявлением, что в "рамках борьбы с коронавирусом будет изменена вся система медицинской помощи", денег для лечения пациентов будет выделено столько, нужно, и вообще в целом опасаться нечего. Но по факту  все оказалось не совсем так - число заболевших продолжает расти, медики говорят о том, что работать приходится зачастую без средств защиты - в больницах не хватает масок, защитных костюмов, респираторов, вот и растет число зараженных врачей. А больше двух сотен медиков и вовсе умерли, и это, скажем прямо, страшно.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 