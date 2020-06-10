Песков объяснил американцам причину низкой смертности от коронавируса в России

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал видеоинтервью американскому изданию CNN, в котором объяснил низкую смертность от коронавирусной инфекции в России эффективной работой системы здравоохранения.
«Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?» — сказал Песков.
Песков также объяснил, что в России зарегистрировано много случаев коронавируса из-за массового тестирования.
12 мая Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных. Газета ссылалась на собственный анализ данных из Москвы и Петербурга. Аналогичная статья вышла в The New York Times.
14 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала опровергнуть опубликованную информацию. Она отметила, что МИД также направит соответствующее обращение в секретариат ООН и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле.
В тот же день посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору The New York Times письмо с требованием разместить опровержение статьи.
В The New York Times заявили, что не сомневаются в достоверности своих данных.
В Депздраве Москвы опровергли эти сообщения. Они отметили, что диагноз умерших с подозрением на COVID-19 ставится после патологоанатомического вскрытия. Таким образом, «зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми». По их словам, более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в официальную статистику, так как их причиной стали другие заболевания.
The New York Times опубликовала письмо руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна. В нем он опровергает публикацию издания о том, что смертность от коронавируса в России на 70% выше официальных данных. По словам Алексея Хрипуна в статье The New York Times «не была учтена позиция правительства Москвы». Он отметил, что в статистику смертности за апрель, которую опубликовали власти Москвы, входят случаи смерти не только от COVID-19. «Эти цифры не раскрывают причину смерти и в любом случае значительно варьируются», — говорит Хрипун.
Министр здравоохранения Мурашко еще в начале эпидемии успел отметиться громким заявлением, что в "рамках борьбы с коронавирусом будет изменена вся система медицинской помощи", денег для лечения пациентов будет выделено столько, нужно, и вообще в целом опасаться нечего. Но по факту все оказалось не совсем так - число заболевших продолжает расти, медики говорят о том, что работать приходится зачастую без средств защиты - в больницах не хватает масок, защитных костюмов, респираторов, вот и растет число зараженных врачей. А больше двух сотен медиков и вовсе умерли, и это, скажем прямо, страшно. Учитывал ли это господин Песков, когда говорил о том, что в России высокий уровень здравоохранения? Возможно... но имел ввиду он точно только Москву, а не регионы.
В кино Ричард Гир нередко играл любвеобильных красавчиков, за что и удостоился звания главного секс-символа Голливуда. Но в жизни артист совсем не был похож на своих героев: долгое время он даже не мог найти вторую половинку из-за природной скромности.
В Крыму с начала 2020 года на берег выбросились 416 дельфинов. Это абсолютный рекорд, потому что за весь 2019 год на суше обнаружили 468 этих морских млекопитающих. Об этом рассказали активисты общественной некоммерческой организации «Безмятежное море».
Обмылок, который оставался после омовения умершего, представлял огромную ценность. Каждый старался выкупить или выменять его у обмывальщиц, а колдуны и знахари и вовсе были готовы на любые ухищрения, чтобы заполучить магический обмылок.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал видеоинтервью американскому изданию CNN, в котором объяснил низкую смертность от коронавирусной инфекции в России эффективной работой системы здравоохранения.
Городской суд Петербурга признал незаконным перевод части Муринского парка из рекреационной в спортивную зону. Об этом сообщила инициативная группа, добивающаяся сохранения зеленой зоны в Калининском районе.
На днях премьер Михаил Мишустин представил президенту план восстановления экономики после пандемии. Это объемный документ: 3 этапа, 30 приоритетных направлений, 500 мероприятий... Выполнение этого плана, по словам премьера, позволит «не только переломить ситуацию», но и «приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике». Сможет ли этот план изменить нашу жизнь, оценил известный экономист Сергей Алексашенко.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.