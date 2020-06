Песков объяснил американцам причину низкой смертности от коронавируса в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал видеоинтервью американскому изданию CNN, в котором объяснил низкую смертность от коронавирусной инфекции в России эффективной работой системы здравоохранения.

«Нет, я не согласен с этими оценками. Вы никогда не задумывались о возможности того, что российская система здравоохранения является более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей?» — сказал Песков.

Песков также объяснил, что в России зарегистрировано много случаев коронавируса из-за массового тестирования.

12 мая Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальных данных. Газета ссылалась на собственный анализ данных из Москвы и Петербурга. Аналогичная статья вышла в The New York Times.

14 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовала опровергнуть опубликованную информацию. Она отметила, что МИД также направит соответствующее обращение в секретариат ООН и представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру и генеральному секретарю ЮНЕСКО Одре Азуле.

В тот же день посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору The New York Times письмо с требованием разместить опровержение статьи.

В The New York Times заявили, что не сомневаются в достоверности своих данных.

В Депздраве Москвы опровергли эти сообщения. Они отметили, что диагноз умерших с подозрением на COVID-19 ставится после патологоанатомического вскрытия. Таким образом, «зафиксированные в Москве посмертные диагнозы и причины смерти в конечном итоге являются исключительно точными, а данные о смертности абсолютно открытыми». По их словам, более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в официальную статистику, так как их причиной стали другие заболевания.

The New York Times опубликовала письмо руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Алексея Хрипуна. В нем он опровергает публикацию издания о том, что смертность от коронавируса в России на 70% выше официальных данных. По словам Алексея Хрипуна в статье The New York Times «не была учтена позиция правительства Москвы». Он отметил, что в статистику смертности за апрель, которую опубликовали власти Москвы, входят случаи смерти не только от COVID-19. «Эти цифры не раскрывают причину смерти и в любом случае значительно варьируются», — говорит Хрипун.

Министр здравоохранения Мурашко еще в начале эпидемии успел отметиться громким заявлением, что в "рамках борьбы с коронавирусом будет изменена вся система медицинской помощи", денег для лечения пациентов будет выделено столько, нужно, и вообще в целом опасаться нечего. Но по факту все оказалось не совсем так - число заболевших продолжает расти, медики говорят о том, что работать приходится зачастую без средств защиты - в больницах не хватает масок, защитных костюмов, респираторов, вот и растет число зараженных врачей. А больше двух сотен медиков и вовсе умерли, и это, скажем прямо, страшно. Учитывал ли это господин Песков, когда говорил о том, что в России высокий уровень здравоохранения? Возможно... но имел ввиду он точно только Москву, а не регионы.



Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...