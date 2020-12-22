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Вот так фокус — стать мамой за год трижды!

По инф. Российской газеты   
22 Декабря 2020 г.
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Акушеры-гинекологи Камского детского медицинского центра приняли у челнинки третьи роды за 2020 год. На свет появился мальчик весом 3590 грамм, которого назвали Саидом. 11 месяцев назад 20 января этого года женщина родила двойню — Сафию и Кабира.

Жительница Набережных Челнов родила троих детей в течение года

«Такие случаи, когда у женщины между первыми и вторыми родами столь маленький перерыв, не редки, — говорит главный врач по акушерству и гинекологии КДМЦ Алексей Эстрин. — В данной же ситуации интересен сам факт того, что женщина стала многодетной матерью в рамках одного календарного года. В настоящее время роженица и малыш чувствуют себя хорошо».

С января по октябрь 2020 года в Татарстане родились 34,3 тысячи детей, что на 4,4 процентов меньше, чем годом ранее. За 10 месяцев 2019 года на свет появилось 35,9 тысяч малышей.

Еще о невероятных случаях, когда женщины становятся мамами сразу нескольких детей:

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