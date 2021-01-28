Воспитатели детсада заперли ребенка в шкафу. Как вам такое воспитание?

В Самаре воспитатели детского сада заперли четырехлетнего воспитанника в шкафу в одном нижнем белье во время тихого часа, потому что он не спал.

После инцидента уволились четыре воспитательницы, но увольнение по меньшей мере одной из них родители считают несправедливым. Эта воспитательница услышала крики мальчика, укладывая детей из другой группы, прибежала и увидела, что воспитатель сидит в наушниках. Тогда воспитательница сразу подошла к заведующей, а та, по словам родителей, ей ответила, что поощряет такие методы воспитания, а ребенок «в следующий раз подумает».



«Началась череда наказаний. Детей ставят в угол, если воспитателю не нравится поведение ребенка. Это очень странно, даже мы дома себе такого не позволяем, а с ребенком беседуем, если что-то не так. Раньше воспитательная программа основывалась на уважении, а не на угрозах и страхе», — рассказала одна из мам.



В мэрии заявили, что все воспитатели уволились по собственному желанию. «Два воспитателя уволились в связи с выходом на пенсию. Еще три воспитателя подали заявления на увольнение по собственному желанию, аргументировав свой уход из детского сада желанием сменить род деятельности», — указывается в ответе на запрос.

Какие только возмутительные случаи не происходят в детских садах. И спускать такое с рук, конечно, нельзя. Вот примеры других публикаций о том, с чем зачастую приходится сталкиваться нашим внукам:

По инф. rosbalt.ru

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