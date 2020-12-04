Воспитанники детдома в Пензе пожаловались на унижения и насилие

Воспитанники Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей под Пензой обвинили директора в систематических унижениях и применении насилия.

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Четверо воспитанников заявили, что директор оскорбляет и унижает подростков, причиняет им физическую боль, приходит на работу пьяным и заставляет мальчиков спать с девочками.

Новый директор возглавил интернат с марта 2020 года, и до его прихода, как говорят подростки, такого отношения к ним не было. Сам директор детдома отвергает все обвинения, заявляя у некоторых воспитанников «скверный характер», они обижаются и воспринимают близко к сердцу любые замечания. При этом он отказался посмотреть видеообращение, зато позже вызвал детей «на ковер» и довел до слез.

«Они плакали и жалели, что записали это видео. Да, я, как бывший военный — 30 лет прослужил в армии и участвовал в двух чеченских кампаниях, — отношусь к ним [воспитанникам] дисциплинированно и строго. Но я никогда им грубого слова не сказал, даже голос на полтона не повысил», — сказал Заур Иванов.

Уполномоченной по правам ребенка в России Анне Кузнецовой сообщила, что в детдом направили комиссию. «Прошло всего несколько месяцев со дня смерти предыдущего директора Виктора Петровича Дружинина, и уже конфликт! Теперь комиссия и прокуратура разберутся во всех обстоятельствах, но уже сейчас очевидно, что не с того начал новый руководитель… Не с того!» — написала Анна Кузнецова.

Аппарат уполномоченного уведомил о ситуации Следственный комитет и прокуратуру.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от министра соцразвития Алексея Качана уволить Заура Иванова до конца дня.

«Ошибка ваша о назначении его на должность директора», — заявил Белозерцев. По его мнению, с учетом особенностей воспитанников интерната, руководить им должен «директор, любящий детей, очень толерантный». Губернатор потребовал наказать тех, кто курировал работу детдома.

По инф. rosbalt.ru

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