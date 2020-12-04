Воспитанники детдома в Пензе пожаловались на унижения и насилие

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Четверо воспитанников заявили, что директор оскорбляет и унижает подростков, причиняет им физическую боль, приходит на работу пьяным и заставляет мальчиков спать с девочками.
Новый директор возглавил интернат с марта 2020 года, и до его прихода, как говорят подростки, такого отношения к ним не было. Сам директор детдома отвергает все обвинения, заявляя у некоторых воспитанников «скверный характер», они обижаются и воспринимают близко к сердцу любые замечания. При этом он отказался посмотреть видеообращение, зато позже вызвал детей «на ковер» и довел до слез.
«Они плакали и жалели, что записали это видео. Да, я, как бывший военный — 30 лет прослужил в армии и участвовал в двух чеченских кампаниях, — отношусь к ним [воспитанникам] дисциплинированно и строго. Но я никогда им грубого слова не сказал, даже голос на полтона не повысил», — сказал Заур Иванов.
Уполномоченной по правам ребенка в России Анне Кузнецовой сообщила, что в детдом направили комиссию. «Прошло всего несколько месяцев со дня смерти предыдущего директора Виктора Петровича Дружинина, и уже конфликт! Теперь комиссия и прокуратура разберутся во всех обстоятельствах, но уже сейчас очевидно, что не с того начал новый руководитель… Не с того!» — написала Анна Кузнецова.
Аппарат уполномоченного уведомил о ситуации Следственный комитет и прокуратуру.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от министра соцразвития Алексея Качана уволить Заура Иванова до конца дня.
«Ошибка ваша о назначении его на должность директора», — заявил Белозерцев. По его мнению, с учетом особенностей воспитанников интерната, руководить им должен «директор, любящий детей, очень толерантный». Губернатор потребовал наказать тех, кто курировал работу детдома.
Помимо того, что Москва славится на весь мир богатством своего исторического и культурного наследия, среди любителей астрологии она считается еще и мистическим городом. Немногие знают, что астрологи делят карту московского метрополитена по принципу звездного неба.
Пса, летевшего на самолете вместе со своей хозяйкой, петербургским архитектором Анастасией Лапшиной, покрыли матом грузчики сочинского аэропорта. Видео удалось записать на смартфон, который владелица бигля прикрепила к задней стенке переноски.
Уже в начале следующего года, с 16 января, в сфере обслуживания на Украине должен использоваться исключительно государственный язык. Об этом напомнил на своей странице в Facebook уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
В Минздраве предложили изымать из продажи вредные игрушки и игры для детей и подростков. Насколько опасны для психики детей отдельные игрушки, а также настольные и компьютерные игры, предложено проверять специальной экспертизой, причём продажу забракованных изделий будут приостанавливать.
Ученые из Института экологии и географии Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН провели уникальную экспедицию по изучению послепожарных ландшафтов в Эвенкийском районе Красноярского края.
В Новосибирске бывший начальник Дзержинского райотдела полиции Александр Гращенков получил три года условно за взятки, которые получал в виде бесплатных обедов в ресторанах и кафе. За еду он закрывал глаза на нарушения владельцев точек общепита.
Стало известно, как готовили американских дипломатов к переговорам с министром иностранных дел СССР Андреем Громыко в 1985 году. Архивный документ опубликовал Госдепартамент США — он доступен на официальном сайте.
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов принял участие в работе волонтерского центра Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия», который занимается благотворительной доставкой продуктов и товаров первой необходимости нуждающимся петербуржцам, не имеющим возможности выйти из дома в связи с соблюдением режима самоизоляции.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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