ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Воспитанники детдома в Пензе пожаловались на унижения и насилие
По инф. rosbalt.ru   
04 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Воспитанники Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей под Пензой обвинили директора в систематических унижениях и применении насилия.

Воспитанники детдома в Пензе пожаловались на унижения и насилие

Четверо воспитанников заявили, что директор оскорбляет и унижает подростков, причиняет им физическую боль, приходит на работу пьяным и заставляет мальчиков спать с девочками.

Новый директор возглавил интернат с марта 2020 года, и до его прихода, как говорят подростки, такого отношения к ним не было. Сам директор детдома отвергает все обвинения, заявляя у некоторых воспитанников «скверный характер», они обижаются и воспринимают близко к сердцу любые замечания. При этом он отказался посмотреть видеообращение, зато позже вызвал детей «на ковер» и довел до слез.

  • «Они плакали и жалели, что записали это видео. Да, я, как бывший военный — 30 лет прослужил в армии и участвовал в двух чеченских кампаниях, — отношусь к ним [воспитанникам] дисциплинированно и строго. Но я никогда им грубого слова не сказал, даже голос на полтона не повысил», — сказал Заур Иванов.

Уполномоченной по правам ребенка в России Анне Кузнецовой сообщила, что в детдом направили комиссию. «Прошло всего несколько месяцев со дня смерти предыдущего директора Виктора Петровича Дружинина, и уже конфликт! Теперь комиссия и прокуратура разберутся во всех обстоятельствах, но уже сейчас очевидно, что не с того начал новый руководитель… Не с того!» — написала Анна Кузнецова.

Аппарат уполномоченного уведомил о ситуации Следственный комитет и прокуратуру.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от министра соцразвития Алексея Качана уволить Заура Иванова до конца дня.

«Ошибка ваша о назначении его на должность директора», — заявил Белозерцев. По его мнению, с учетом особенностей воспитанников интерната, руководить им должен «директор, любящий детей, очень толерантный». Губернатор потребовал наказать тех, кто курировал работу детдома.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 