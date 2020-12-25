Воронежцы потребовали завести дело на телеведущего Киселева за оправдание терроризма

Группа жителей Воронежа написала коллективное заявление в региональное управление ФСБ с просьбой возбудить уголовное дело в отношении ведущего телеканала «Россия-1» Дмитрия Киселева за оправдывание терроризма.

Как рассказал один из авторов обращения Павел Сычев, в заявлении говорится, что ведущий 1 ноября в программе «Вести недели с Дмитрием Киселевым», по мнению подписавшихся, «недвусмысленным образом» оправдывал и пропагандировал терроризм, говоря о терактах во Франции.

Авторы обращения считают, что Киселев нашел оправдание преступным действиям радикальных исламистов, оскорбленных карикатурами на пророка Мухаммеда и в целом якобы притесняемых в Европе, объясняя, что их «спровоцировали».

Заявление подписали 35 человек. Между тем в ФСБ принять заявление отказались, сославшись на то, что из-за коронавируса не работает приемная ведомства. Сотрудники попросили опустить обращение в специальную урну. Активисты пытались также передать флешку с сюжетом Киселева, но в управлении ответили, что у них «есть запись того эфира».

«Мы не верим в справедливость и в то, что его привлекут к уголовной ответственности. Но хотим наглядно продемонстрировать, что в России закон имеет избирательное правоприменение», — сказал Сычев.

Терроризм - это большая беда, зло, с которым нужно бороться постоянно. Оправдывать его нельзя, какие бы мотивы у убийц не были. Согласны? А Дмитрий Киселев мог вполне погорячиться в своих высказываниях. Но даже если это не так, то он вправе иметь свою точку зрения на эту острую проблему...

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...