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Вопрос не закрыт: в Кремле думают, как увеличить пенсии работающим пенсионерам
По инф. rosbalt.ru   
11 Марта 2021 г.
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В Кремль внесли различные варианты решения вопроса по повышению пенсий работающим пенсионерам. Сейчас эти варианты обсуждаются, в том числе на экспертном уровне и с правительством.

В Кремле изучают варианты повышения пенсий работающим пенсионерам

Так прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, вопрос с пенсиями работающих пенсионеров «проработали» в правительстве и «своевременно доложили» президенту. По итогам были сформулированы несколько вариантов, они обсуждаются — с тем, чтобы выбрать «единственно правильный вариант», уточнил представитель Кремля.

Напомним, в начале года президент Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля представить предложения по вопросу индексации пенсий работающих пенсионеров.

Индексировать выплаты пенсии работающим пенсионерам прекратили в 2016 году — это было необходимо для уменьшения дефицита ПФР. В настоящее время на рассмотрении Госдумы три законопроекта об индексации пенсий. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, работа над этим вопросом продолжается — эта тема важная.

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По инф. rosbalt.ru

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