Водительское удостоверение и ПТС теперь будут выглядеть по-новому

В РФ утвердили изменения в водительские удостоверения и паспорт транспортного средства.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ главы МВД Владимира Колокольцева.

Согласно документу, теперь в верхней части лицевой стороны водительского удостоверения расположены надписи на трех языках — русский, английский и французский.

Теперь в свидетельстве о регистрации транспортного средства должны быть указаны данные о мощности его двигателя, а для транспортных средств, которые стоят на учете на ограниченный срок — сведения о сроке государственной регистрации. Меняется и инструкция о выдаче разрешений на установку устройств для специальных световых и звуковых сигналов.

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Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников заявил, что по новым правилам приема экзаменов на водительские права основное внимание будет уделяться навыкам вождения в реальной обстановке.

Черников пояснил, что кандидата в водители будут оценивать «в условиях реального движения» и «допускать к участию в дорожном движении», в том числе по автострадам, парковкам и перекресткам. Предполагается, что несмотря на сокращение практического задания «площадка», проверка на реальных дорогах позволит сотруднику Госавтоинспекции, принимающему экзамен, «понять, насколько водитель будет безопасен».

Черников отметил, что более 700 молодых водителей ежегодно погибают в ДТП из-за «низких знаний и умений».

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По инф. rosbalt.ru

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