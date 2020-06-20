Внуки Путина звонят ему на работу в Кремль. А что делать, если дедушка — президент!

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что общается со своими внуками, даже находясь в Кремле.

По словам Путина, внуки «дозваниваются» ему прямо в рабочий кабинет в Кремле. В программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой выложили в Instagram, Путин кратко ответит на вопрос, могут ли ему дозвониться внуки. «Дозвониться могут. Дозваниваются», — сказал он.

Напомним, в 2017 году Путин говорил, что у него родился второй внук, а первый — ходит в детский сад. В фильме Оливера Стоуна Путин говорил о внуках, что не хочет, чтобы они росли «принцами крови», а выросли «нормальными людьми», ходили в обычные «детские коллективы», а если пресса узнает их имена — то в покое их уже не оставят.

Другие новости о президенте - по ссылке.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

По инф. rosbalt.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...