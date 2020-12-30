Внучка Алисы Фрейндлих рассказала о госпитализации всей семьи

Внучка народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, попавшей в больницу с коронавирусом, рассказала в своем Instagram о госпитализации всей семьи.

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— Даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса, — написала Анна Тарасова.

Ее маленькая дочка Соня будет отмечать Новый год с папой, так как вторая ее бабушка тоже находится в больнице, правда, не в той, где лежат остальные родственницы.

— Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо, точно будет. Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе, будем опять обниматься и целоваться до умопомрачения, — написала внучка Алисы Фрейндлих.

Напомним, о госпитализации 86-летней актрисы Алисы Фрейндлих с COVID-19 стало известно 28 декабря.

По инф. rosbalt.ru

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