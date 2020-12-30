Внучка Алисы Фрейндлих рассказала о госпитализации всей семьи

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
— Даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса, — написала Анна Тарасова.
Ее маленькая дочка Соня будет отмечать Новый год с папой, так как вторая ее бабушка тоже находится в больнице, правда, не в той, где лежат остальные родственницы.
— Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что все будет хорошо, точно будет. Соне нужна здоровая мама, бабушка и прабабушки. Мы скоро будем вместе, будем опять обниматься и целоваться до умопомрачения, — написала внучка Алисы Фрейндлих.
Инстаграм давно перестал был просто сервисом для обмена фотографиями и общения. Сегодня через эту сеть продвигаются товары, услуги, продвигаются идеи и мнения. В Intsagram зарегистрировано более 300 миллионов активных пользователей (пассивные аккаунты не считаются). Согласно статистике, юзеры проводят не менее 15 минут в день за скроллингом ленты.
В России с Нового года увеличатся размеры материнского (семейного) капитала. На большие суммы смогут рассчитывать как те, у кого уже было такое право, так и семьи, родившие первого ребенка в 2021 году. Соответствующие изменения вступают в силу с 1 января.
Здоровье — вот основное заветное желание 51% россиян на Новый год. Именно о здоровье для себя и близких они намерены загадывать под бой курантов. На втором месте (44%) — высокая зарплата, на третьем (42%) — счастье в новом году.
Федерация профсоюзов Петербурга и Ленобласти требует отменить повышение тарифов на проезд в общественном транспорте города. На сайте организации опубликовано заявление, в котором говорится, что рост стоимости усугубит положение петербуржцев.
Образовательная сфера всегда пестрит новостями. Еще бы, ведь здесь столько тем – про сады, школы, среднее специальное и высшее образование. Итак, узнаем, что же происходит в этой сфере в канун Нового года? А еще коснемся любопытной информации.
Крупнейшая в Саратовской области кондитерская фабрика «Саратовская» («Консар») в феврале и марте следующего года планирует уволить 272 сотрудника. (Десятки людей таким образом останутся без работы, не позавидуешь... прим. МГ.)
2020 год войдет в историю метеонаблюдений количеством опасных погодных явлений. Как отмечают эксперты, опрошенные «Известиями», сразу ряд аномалий обрушился на страну — начиная от непривычных пожаров в Якутии, заканчивая ледяным дождем на Дальнем Востоке.
«Пора бы псевдопатриотическую трескотню власти в практическую плоскость перевести. Не журналистов и граждан терроризировать, а как следует тряхнуть чиновников, имеющих "запасные аэродромы" за рубежом», — считает депутат Госдумы Валерий Рашкин, который вместе с коллегами по коммунистической партии Денисом Парфеновым и Ольгой Алимовой представил список депутатов и чиновников, обладающих, по сведениям СМИ, иностранным гражданством или видом на жительство.
Наличные деньги — не самый безопасный новогодний подарок, поскольку, проходя через руки сотен тысяч людей, они становятся настоящим рассадником микробов. Медики рассказали о том, как обезопасить купюры и того, кому они предназначены.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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