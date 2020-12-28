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СМИ сообщили об экстренной госпитализации Алисы Фрейндлих
|По инф. rosbalt.ru
|28 Декабря 2020 г.
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Алиса Фрейндлих попала в больницу. По данным одного из телеканалов, у актрисы диагностирован коронавирус.
— Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит, — написал петербургский историк Константин Богуславский в Facebook.
Фрейндлих находится в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы имени Соколова.
Также известно, что спектакль с участием Фрейндлих, который должен был состояться в БДТ 28 декабря, отменили.
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