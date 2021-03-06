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Власти Китая решили повысить пенсионный возраст
По инф. rosbalt.ru   
06 Марта 2021 г.
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Власти Китая с 2021 по 2025 год будут поэтапно повышать пенсионный возраст, следует из доклада о работе правительства, с которым выступил на открытии ежегодной сессии парламента премьер Госсовета Ли Кэцян.

Власти Китая решили повысить пенсионный возраст

«Мы будем работать над достижением адекватного уровня рождаемости. Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95 процентов населения», — заявил премьер.

По данным на конец 2017 года, население Китая достигло 1,39 миллиарда человек, из них 240 миллионов (17,3 процента) — это люди старше 60 лет. По прогнозам, к 2035 году на каждого второго налогоплательщика в Китае будет приходиться один пенсионер, после 2030 года возникнет резкая нехватка рабочей силы, а к 2050-му пожилых китайцев станет 487 миллионов — уже 34,9 процента населения.

  • Сейчас в Китае мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Это один из самых ранних пенсионных возрастов в мире, его установили в 1978 году, когда средняя продолжительность жизни составляла 68 лет. Причем госслужащим, работникам партийных и государственных органов для выхода на пенсию необходим минимальный стаж в 15 лет.
  • На сегодня продолжительность жизни в Китае превысила 77 лет. Поэтому власти рассматривают план реформы, в соответствии с которой к 2045 году пенсионный возраст повысят до 65 лет — и для мужчин, и для женщин.

По мнению экспертов, это поможет не только смягчить проблему с пенсионными долгами в некоторых районах, но и снять нагрузку с детей, которые должны содержать престарелых родителей. Однако противники реформы считают, что повышение пенсионного возраста осложнит проблему трудоустройства молодых специалистов.

В связи с развитием медицины и повышением уровня жизни в целом во всем мире повышение пенсионного возраста является мировым трендом. Россия пошла на этот шаг последней на пространстве СНГ, а западные страны уже давно повышают возраст выхода на пенсию по старости. В Германии отправляются на заслуженный отдых в 65 лет. Пенсионный возраст во Франции в 2011 году повысили до 62 лет (увеличивают постепенно — на три месяца каждый год), в Японии номинальный пенсионный возраст — 65 лет, но уходят на пенсию в основном в 70 лет. Именно об этом говорил и президент России Владимир Путин, принимая решение о повышении пенсионного возраста. Только все равно это породило большое количество недовольных пенсионной реформой.

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По инф. rosbalt.ru

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