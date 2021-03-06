Власти Китая решили повысить пенсионный возраст

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«Мы будем работать над достижением адекватного уровня рождаемости. Нормативный пенсионный возраст будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95 процентов населения», — заявил премьер.
По данным на конец 2017 года, население Китая достигло 1,39 миллиарда человек, из них 240 миллионов (17,3 процента) — это люди старше 60 лет. По прогнозам, к 2035 году на каждого второго налогоплательщика в Китае будет приходиться один пенсионер, после 2030 года возникнет резкая нехватка рабочей силы, а к 2050-му пожилых китайцев станет 487 миллионов — уже 34,9 процента населения.
Сейчас в Китае мужчины выходят на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55. Это один из самых ранних пенсионных возрастов в мире, его установили в 1978 году, когда средняя продолжительность жизни составляла 68 лет. Причем госслужащим, работникам партийных и государственных органов для выхода на пенсию необходим минимальный стаж в 15 лет.
На сегодня продолжительность жизни в Китае превысила 77 лет. Поэтому власти рассматривают план реформы, в соответствии с которой к 2045 году пенсионный возраст повысят до 65 лет — и для мужчин, и для женщин.
По мнению экспертов, это поможет не только смягчить проблему с пенсионными долгами в некоторых районах, но и снять нагрузку с детей, которые должны содержать престарелых родителей. Однако противники реформы считают, что повышение пенсионного возраста осложнит проблему трудоустройства молодых специалистов.
В связи с развитием медицины и повышением уровня жизни в целом во всем мире повышение пенсионного возраста является мировым трендом. Россия пошла на этот шаг последней на пространстве СНГ, а западные страны уже давно повышают возраст выхода на пенсию по старости. В Германии отправляются на заслуженный отдых в 65 лет. Пенсионный возраст во Франции в 2011 году повысили до 62 лет (увеличивают постепенно — на три месяца каждый год), в Японии номинальный пенсионный возраст — 65 лет, но уходят на пенсию в основном в 70 лет. Именно об этом говорил и президент России Владимир Путин, принимая решение о повышении пенсионного возраста. Только все равно это породило большое количество недовольных пенсионной реформой.
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Власти Китая с 2021 по 2025 год будут поэтапно повышать пенсионный возраст, следует из доклада о работе правительства, с которым выступил на открытии ежегодной сессии парламента премьер Госсовета Ли Кэцян.
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