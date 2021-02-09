Владимир Винокур высказался за поддержку «государственных» артистов в пандемию

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Будущее сулит перемены. Например, осенью состоятся парламентские выборы, и уже сейчас начинается борьба за места в Государственной думе. Еще раньше стартовал передел в бизнес-кланах, а в перспективе – выборы президента. События непроходные, и на этой волне споры, что ждет страну, конечно, кипят....
Народный артист РСФСР высказался за дотации таким людям. По его словам, выплаты, прежде всего, должны касаться артистов театров и ансамблей. При этом Винокур затруднился назвать сумму для выплат.
Юморист также выразил мнение о том, что частным исполнителям не нужна финансовая помощь. Говоря о себе, Винокур заверил, что в дотациях не нуждается — у него есть фонд. Кроме того, он сам помогает своим артистам.
Напомним, что Винокур ещё в ноябре 2020 года жаловался на бедственное положение звезд эстрады из-за пандемии. Он заявлял, что государство фактически отвернулось от артистов, и даже допускал уход со сцены из-за коронакризиса.
Несмотря на возобновившиеся в последние месяцы осадки, запасы воды в крымских водохранилищах продолжают снижаться. Об этом на совещании по проблемам водоснабжения региона сообщил генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.
Самостоятельно отремонтировать сломанный телевизор не удастся без необходимых знаний и навыков. Тем более, что современная бытовая техника стала гораздо сложнее и любителям лучше даже не прикасаться к ней, во избежание поражения электрическим током. Обычно в телевизорах ломается небольшая деталь, которую с легкостью заменяют на новую, но это обязанность профессионалов. Они оснащены необходимым оборудованием, способным выявить поломку. Визуально определить какая деталь вышла из строя практически невозможно.
Классик советской фотографии Николай Рахманов скончался 8 февраля на 89-м году жизни. Он известен своими снимками Москвы. У него при жизни сложилась репутация выдающегося фотолетописца Москвы. Николай Рахманов создал масштабную галерею видов столицы, по которым можно проследить, как она менялась на протяжении нескольких десятилетий.
Важно грамотно подобрать украшение с учетом выреза на блузке или кофте. Иногда женщины на интуитивном уровне делают правильный выбор кулона под вырез на одежде, но интуиция срабатывает далеко не всегда. В этой статье мы расскажем, как правильно носить ювелирное украшение под вырез, а купить золотой кулон для женщин можете по ссылке https://zolotoyvek.ua/ru/podveski/l/pol:zhenskie/vid_metalla:zoloto/.
Учитель математики из челябинского лицея Петр Земсков в свои 52 года покорил молодежный TikTok. Решив стать блогером, он записывает ролики с решением занимательных математических задач, на которые уже подписались четверть миллиона пользователей молодежной соцсети.
Есть в России такая традиция – двойников Путина считать. Нет, реальных двойников президента еще никто не нашел, но конспирологические теории по этому поводу появляются с завидной регулярностью. Большинство из них основаны на сопоставлении антропометрических и физиогномических данных главы российского государства, которые «эксперты» фиксируют на разного рода официальных и не очень снимках Владимира Владимировича.
Одри Хэпберн слыла настоящим эталоном женской утончённости. Элегантная красавица, о которой мечтали многие мужчины середины прошлого века, стала легендой кинематографа и примером нескончаемого актёрского профессионализма.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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