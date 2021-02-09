Владимир Винокур высказался за поддержку «государственных» артистов в пандемию

Известный юморист Владимир Винокур считает, что государственным артистам нужно помогать в период пандемии коронавируса.

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Народный артист РСФСР высказался за дотации таким людям. По его словам, выплаты, прежде всего, должны касаться артистов театров и ансамблей. При этом Винокур затруднился назвать сумму для выплат.

Юморист также выразил мнение о том, что частным исполнителям не нужна финансовая помощь. Говоря о себе, Винокур заверил, что в дотациях не нуждается — у него есть фонд. Кроме того, он сам помогает своим артистам.

Напомним, что Винокур ещё в ноябре 2020 года жаловался на бедственное положение звезд эстрады из-за пандемии. Он заявлял, что государство фактически отвернулось от артистов, и даже допускал уход со сцены из-за коронакризиса.

По инф. rosbalt.ru

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