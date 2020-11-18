Владимир Винокур намекнул, что готов покинуть сцену из-за коронакризиса

Известный юморист Владимир Винокур вслед за артистами Львом Лещенко и Валерием Меладзе пожаловался на бедственное положение звезд эстрады из-за пандемии.

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По мнению Винокура, государство фактически отвернулось от артистов. В интервью одному из телеканалов он признался, что допускает уход со сцены из-за коронакризиса.

— Мне только остается вспомнить, что я по первому образованию строитель, и начать строить какие-то дачи, дома, — отметил Винокур.

Юморист посетовал на работу метро в Москве, которым ежедневно пользуются миллионы пассажиров: «А нам не разрешают работать».

Напомним, ранее Валерий Меладзе призвал коллег по цеху бойкотировать съемки новогодних шоу, а Лещенко рассказал, что пандемия довела многих артистов до обнищания.

По инф. rosbalt.ru

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