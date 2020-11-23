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Виктор Сухоруков не хочет, чтобы его похороны «превращали в спектакль»
Газета «Культура»   
23 Ноября 2020 г.
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На похоронах Армена Джигарханяна актер выразил негодование традицией ставить гроб на сцену. Виктор Сухоруков заявил, что сцена является местом для игры, радости и развлечений, но никак не для похорон.

Виктор Сухоруков не хочет, чтобы его похороны «превращали в спектакль»


Прощание с артистом в фойе или в коридоре выглядело бы куда лучше, считает актер.

— На сцене гроб превращается в некую декорацию. И актеры плохо играют реальность. Кстати, для артистов цирка сценой является арена. Представьте себе гроб на арене, — подчеркнул артист.

По словам Сухорукова, он уже решил, как и где в будущем похоронят его самого. Артист сказал, что он против превращения его похорон в спектакль.

Сухорукову все равно, как с ним будут прощаться родные и коллеги, но главное, чтобы его похоронили в родном Орехово-Зуеве, где уже покоятся его родители, брат и родственники. Артист уже договорился с руководством города, которые пообещали ему выделить место рядом с усопшими родными.

По инф. газеты «Культура»

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