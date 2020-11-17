Виктор Дробыш выписался из больницы домой – долечиваться после коронавируса

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Дробыш отметил, что некоторое время он пробудет на самоизоляции.
— Теперь надо некоторое время изолироваться, как предписано по закону. А так все нормально, — отметил композитор, песни которого исполняют такие российские звезды, как Кристина Орбакайте, Валерия, Григорий Лепс.
С 16 ноября работающие петербуржцы старше 65 лет, у которых нет возможности организовать свою работу в дистанционном режиме, имеют право получить больничный лист на два месяца — до 15 января 2021 года.
Правительство Москвы выступило с заявлением, что гарантирует дополнительные выплаты пенсионерам в 2021 году. Расходы на доплаты к пенсиям вырастут почти на 5% и составят более 164 млрд рублей, пообещали власти.
Мир постоянно меняется. Уходят в небытие целые исторические эпохи, возникает новая реальность. Неизменным остаётся главное: музыка. Какие бы стили ни входили в моду, всё созданное светлым человеческим гением остаётся, ведь в музыке воплощена живая человеческая душа.
По миру, в пределах государства, города или населенного пункта поменьше осуществляются разного вида перевозки. Например, существует доставка продуктов из супермаркетов, еды из ресторанов, одежды из интернет-магазинов, техники и медпрепаратов со складов и т.д. Много необходимых материалов перевозится специальными компаниями для строительных и промышленных нужд. Один из видов груза, который ждут строители и производственники – разные железобетонные изделия.
Министерство внутренних дел России подготовило проект цифровой трансформации — ведомство хочет использовать искусственный интеллект для поиска серийных убийц и подозреваемых по биоматериалам с места преступления.
В Болгарии археологи расшифровали 1800-летнюю надпись, которая, по сути, оказалась признанием римского императора Септимия Севера и его сына Каракаллы в получении крупной взятки от жителей города Никополь-эд-Иструм.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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