Виктор Дробыш выписался из больницы домой – долечиваться после коронавируса

Известный российский композитор Виктор Дробыш покинул больницу, где лечился от коронавируса. По словам 54-летнего музыканта, болезнь протекала у него в нетяжелой форме.

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Дробыш отметил, что некоторое время он пробудет на самоизоляции.

— Теперь надо некоторое время изолироваться, как предписано по закону. А так все нормально, — отметил композитор, песни которого исполняют такие российские звезды, как Кристина Орбакайте, Валерия, Григорий Лепс.

Напомним, СМИ сообщали о госпитализации Дробыша 11 ноября. Продюсер был доставлен в 52-ю московскую больницу.

По инф. rosbalt.ru

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