Продюсер Виктор Дробыш попал в больницу с коронавирусом

Известный российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш госпитализирован в Москве. У заслуженного артиста РФ подтвердили коронавирус.

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В настоящее время 54-летний продюсер находится на лечении в ГКБ № 52. По его словам, он чувствует себя нормально.

— Все под контролем, в больнице, симптомно, — уточнил Дробыш.

По данным одного из телеканалов, продюсер болеет уже вторую неделю.

Виктор Дробыш — один из композиторов песни «Party for Everybody» в исполнении «Бурановских бабушек», сотрудничает с Валерией, Кристиной Орбакайте, Григорием Лепсом, Стасом Пьехой, Настей Самбурской, Николаем Носковым.

По инф. rosbalt.ru

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