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Продюсер Виктор Дробыш попал в больницу с коронавирусом
|По инф. rosbalt.ru
|11 Ноября 2020 г.
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Известный российский композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш госпитализирован в Москве. У заслуженного артиста РФ подтвердили коронавирус.
В настоящее время 54-летний продюсер находится на лечении в ГКБ № 52. По его словам, он чувствует себя нормально.
— Все под контролем, в больнице, симптомно, — уточнил Дробыш.
По данным одного из телеканалов, продюсер болеет уже вторую неделю.
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