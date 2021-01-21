Видео: пожарные очищают себя ото льда с помощью напильника и молотка

В Государственной противопожарной службе Якутии рассказали об обледеневших костюмах пожарных. Недавно в социальных сетях широко распространился ролик, на котором спасателей очищают ото льда с помощью напильника и молотка.

Пресс-секретарь ведомства Альбина Павлова рассказала, что видео снято 17 января в поселке Хандыга. В этот день температура воздуха была минус 57 градусов, что не является в Якутии редкостью зимой.

«Спасатели выезжали на пожар, случившийся в местном магазине. После тушения специалисты выходят мокрые и вода застывает на костюмах», — рассказала Альбина Павлова.

На видео запечатлели начальника караула Юрия Смельцова и двух бойцов пожарной части Мичила Иванова и Николая Аммосова. В ГПС отметили, что благодаря закаленному организму люди не заболевают.

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