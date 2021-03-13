Видео: мамы-тюленихи вскармливают детенышей в Приморье

Ученые, которые работают в Дальневосточном морском заповеднике, смогли сделать уникальное видео, на котором сразу три самки-тюленихи кормят своих детенышей.

Кадры получены на одном из островов архипелага Римского-Корсакова в заливе Петра Великого.

Сезон рождения и выкармливания бельков ларги (одного из видов тюленя) начинается в конце января и длится до конца марта. Некоторое время назад в заповеднике установили веб-камеры, и теперь ученые наблюдают за процессами, которые происходят на лежбище. Кроме того, они начали вести учет численности животных — с безопасного расстояния с помощью коптера.

«В настоящее время ведутся учеты численности ларги на островах заповедника. Исследование позволит точно посчитать взрослых особей, установить количество появившихся на свет детенышей, проследить динамику по годам. Работа проводится с помощью современного оборудования — коптера. Ларги его даже не замечают», — рассказал Игорь Катин, автор видео и руководитель лаборатории морских млекопитающих Национального научного центра морской биологии имени А. В. Жирмунского ДВО РАН.

В настоящее время острова безопасны для животных. По словам начальника сектора «Морской» ФГБУ «Земля леопарда» Василия Горобейко, подходы к ним перекрыты ледовыми полями, что гарантирует отсутствие как непрошеных посетителей, так и возможных хищников. А кроме того, акваторию и береговую полосу заповедника и его охранной зоны защищают от посторонних государственные инспекторы морского заповедника и «Земли леопарда».

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