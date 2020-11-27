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ВИЧ-инфекция: в Минздраве придумали, как предупредить распространение
По инф. Парламентской газеты   
27 Ноября 2020 г.
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Министерство здравоохранения разработало проект Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции до 2030 года.

В ее рамках предусмотрено создание центра по изучению ВИЧ, увеличение медосвидетельствований и развитие международного сотрудничества, заявила помощник министра здравоохранения Ляля Габбасова.

«У нас являются основными задачами создание новых и совершенствование существующих методов и технологий профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции… Также ставится задача получения фундаментальных знаний в области биологии и иммунологии ВИЧ-инфекции, и предусматривается создание Национального медицинского исследовательского центра по изучению ВИЧ-инфекции, а также других социально обусловленных инфекций», — сказала Габбасова на VI Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

Рассказывая о проекте новой стратегии, помощник главы Минздрава отметила, что к 2030 году вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) должен перестать быть угрозой общественному здоровью. По её словам, СМИ должны способствовать освещению информации об инфекции.

Проект стратегии предусматривает обеспечение комплексного междисциплинарного подхода при оказании медпомощи и соцподдержки ВИЧ-инфицированным, увеличение медосвидетельствования населения, а также совершенствование федерального регистра и развитие сотрудничества с другими странами по вопросам предупреждения распространения заболевания.

«Мы также сделали здесь акцент на внедрение скрининговых методов тестирования… и формирование приверженности к антиретровирусной терапии», — сказала Ляля Габбасова.

Ранее сообщалось, что Минздрав утвердил новые правила проведения обязательного медицинского освидетельствования на выявление ВИЧ. Обязательному бесплатному освидетельствованию подлежат доноры крови, органов, тканей, биологических жидкостей; работники отдельных профессий, производств и организаций. Необходимое условие освидетельствования — добровольное согласие, которое оформляется в виде бумажного или электронного документа.

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По инф. Парламентской газеты

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