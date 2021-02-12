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Ветераны Севастополя получат единовременную выплату
|По инф. Российской газеты
|12 Февраля 2021 г.
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Награжденные знаком "Житель осажденного Севастополя" получат по 75 тысяч рублей в честь 75-летия Победы.
Средства будут выделены из резервного фонда правительства в этом году. Такое распоряжение подписал президент.
Сумма в размере 83 175 тысяч рублей будет предоставлена министерству финансов, чтобы оно передало ее бюджету города Севастополя для единовременных выплат ветеранам.
Напомним, что ранее Владимир Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов войны. Всего их - чуть больше тысячи человек.
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