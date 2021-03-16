Весна на подходе: где нынче ждать паводков и подтоплений?

Идет весна, и вот синоптики уже "радуют" неутешительными прогнозами о предстоящих подтоплениях. Уже известно, что интенсивное половодье ожидается нынешней весной в Сибири и на Дальнем Востоке.
По словам директора Гидрометцентра России Сергея Борща, серьезный подъем уровня воды прогнозируется на реках Мурманской области, на Тоболе в Сибири. «В Сибири наибольший подъем уровня воды возможен в верховьях Оби, на Нижней Оби и ее притоках, на Иртыше. Половодье выше обычного возможно на Сахалине, в Камчатском крае и на ряде рек Чукотского округа», — рассказал Борщ. Возможно подтопление дачных поселков, частных жилых домов и построек в пониженных местах в Барнауле, Кызыле, Новокузнецке и их окрестностях. Также нужно быть внимательными к своему недвижимому имуществу жителям пригородов Якутска.
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На европейской территории сильное половодье и угроза подтоплений прогнозируются в Великом Устюге, в окских районах вблизи Калуги. Могут быть затопленными дома и хозпостройки в подмосковных Коломне, Серпухове, Кашире, а также в Рязани, Кирове, Уфе.
При этом, как подчеркнул Борщ, многое будет зависеть от характера погоды. «Если будут чередоваться периоды оттепели и холодов, тогда половодье будет недружным, растянутым во времени, но в то же время и более спокойным. А если установится интенсивное потепление, тогда уровень воды в реках начнет стремительно повышаться», — отметил метеоролог.
Паводок и половодье - это время, которого дачники всегда ждут с замиранием сердца, особенно те, у кого дачи находятся в низинах. Причем случиться эта беда может не только весной, но и летом, и даже осенью. И самое страшное, что вода приходит очень быстро и поэтому застигает людей врасплох.
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