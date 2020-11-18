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Верховный суд ликвидировал партию племянника Путина
По инф. rosbalt.ru   
18 Ноября 2020 г.
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Верховный суд России (ВС) ликвидировал политическую партию «Народ против коррупции». Лидер партии — Роман Путин, который, по данным СМИ, приходится двоюродным племянником президенту РФ Владимиру Путину.

Верховный суд ликвидировал партию племянника Путина

Как сообщили «Интерфаксу» в ВС, решение о ликвидации партии было принято по итогам рассмотрения иска Минюста РФ. Ликвидированная партия была образована в 2013 году.

Ранее в партии предположили, что претензии Минюста связаны с проблемами с отчетностью. Согласно данным сайта партии, предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня 2020 года, а в начале июля стал ее председателем.

Напомним, в марте Роман Путин заявлял о намерении создать партию на базе движения «Люди дела», председателем которого он является, чтобы успеть выдвинуть кандидатов на региональные выборы в сентябре 2020 года.

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Роман Путин − сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входит в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка. Forbes уточняет, что у всех указанных выше банков были отозваны лицензии.

До 2012 года Роман Путин был оперативником ФСБ, потом его назначили советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. В 2013 году его уволили с этого поста. В тот же год он стал главой попечительского совета Федерации тхэквондо (ИТФ) России.

В 2014-м Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd. Компания сменила название на «Путин Консалтинг» и перенесла офис в Россию.

По инф. rosbalt.ru

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