Верховный суд ликвидировал партию племянника Путина

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Верховный суд России (ВС) ликвидировал политическую партию «Народ против коррупции». Лидер партии — Роман Путин, который, по данным СМИ, приходится двоюродным племянником президенту РФ Владимиру Путину.
Как сообщили «Интерфаксу» в ВС, решение о ликвидации партии было принято по итогам рассмотрения иска Минюста РФ. Ликвидированная партия была образована в 2013 году.
Ранее в партии предположили, что претензии Минюста связаны с проблемами с отчетностью. Согласно данным сайта партии, предприниматель Роман Путин вступил в партию 21 июня 2020 года, а в начале июля стал ее председателем.
Напомним, в марте Роман Путин заявлял о намерении создать партию на базе движения «Люди дела», председателем которого он является, чтобы успеть выдвинуть кандидатов на региональные выборы в сентябре 2020 года.
Роман Путин − сын двоюродного брата президента Игоря Путина, который входит в советы директоров АвтоВАЗбанка, Мастер-банка, Промышленного сберегательного банка и Русского земельного банка. Forbes уточняет, что у всех указанных выше банков были отозваны лицензии.
До 2012 года Роман Путин был оперативником ФСБ, потом его назначили советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. В 2013 году его уволили с этого поста. В тот же год он стал главой попечительского совета Федерации тхэквондо (ИТФ) России.
В 2014-м Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd. Компания сменила название на «Путин Консалтинг» и перенесла офис в Россию.
Верховный суд России (ВС) ликвидировал политическую партию «Народ против коррупции». Лидер партии — Роман Путин, который, по данным СМИ, приходится двоюродным племянником президенту РФ Владимиру Путину.
Недавно на просторы культурного Интернета залетел особый гость – гордая и сильная птица сокол. На своих крыльях он принёс познавательную онлайн-трансляцию, посвящённую царской забаве из прошлого. Давайте же вместе узнаем о тонкостях соколиной охоты и посмотрим на эту птицу в деле!
Совместная египетско-российская миссия при проведении раскопок на археологическом участке Дейр аль-Банат в египетском городе эль-Файюм обнаружила коллекцию золотых динаров, отчеканенных халифами из династии Аббасидов.
Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что нефтегазовая «лошадь» России «еще не сдохла», однако стране придется делать поворот, чтобы не потерять значимую долю ВВП и сохранить свой повышенный потенциал.
Народный артист России Аскольд Запашный был экстренно госпитализирован с болями в груди и пониженной температурой. По информации СМИ, 43-летнего дрессировщика направили в одну из больниц Москвы вечером 16 ноября.
В курсы VSH25 включены специальные упражнения йоги. Российской компанией IVAO проект под названием «VSH25» был запущен совсем недавно. Он предоставляет человеку возможность использовать для замедления процесса старения, продления жизни, улучшения здоровья свои внутренние ресурсы. Профессиональный мастер йоги Вишну Шаран Шукла присоединился к разработчикам, создав комплекс упражнений йоги, которые помогут быстрее добиться целей, заявленных в биологической программе VSH25. Упражнения легко применимы в домашних условиях и доступны для выполнения людям любого возраста, веса и комплекции.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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