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Валаамские монахи вырастили ананасы!

По инф. Российской газеты   
28 Ноября 2020 г.
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Монахи Валаамского монастыря вместе со своими помощниками выращивают в двух теплицах томаты и огурцы. В зимнее время и в дни длительных постов необходимо поддерживать организм экологически чистыми продуктами. Но нынче иноки вырастили и 28 ананасов.

Валаамские монахи не только службу несут, они и ананасы выращивают!

Экзотический фрукт растет в горшках. Начинали монахи с нескольких штук. Но они дали новые ростки, которые рассадили по другим горшкам. Теперь в обители задумались над тем, что делать дальше: выделять для них отдельное место или остановиться на нынешнем количестве.

Как сообщает пресс-служба монастыря, Валаам в особенном положении. Солнечных дней здесь в году примерно на 30 больше, чем в среднем по Карелии. Именно это главное преимущество для культур. А еще всякое дело в обители делается с молитвой, и выращивание овощей тоже.

В монастыре ответственно подходят к теплицам, их каждый год улучшают и совершенствуют. В прошлом сезоне полностью изменили систему автоматического контроля. В нее входит управление форточками, отоплением, температурой. Теперь система управления климатом теплиц автоматическая. Заменили также аппаратную базу и написали новый программный код. Монахи надеются на хороший урожай овощей.

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  • Валаамские монахи вырастили ананасы!
    Монахи Валаамского монастыря вместе со своими помощниками выращивают в двух теплицах томаты и огурцы. В зимнее время и в дни длительных постов необходимо поддерживать организм экологически чистыми продуктами. Но нынче иноки вырастили и 28 ананасов.
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