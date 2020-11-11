Афера в МВД: полицейским продали китайские шлемы под видом российских на 48 миллионов!

Министерство внутренних дел потратило 48 млн рублей на китайские шлемы для полиции, приняв их за отечественную разработку.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поставщиком было петербургское НПО «Спецматериалов».

По данным СМИ, предприниматели представили комиссии МВД в качестве опытного образца защитный шлем «Колпак-1», утверждая, что это их собственная разработка.

Три года — с августа 2017-го по февраль 2020-го — НПО поставляло шлемы в МВД, пока не выяснилось, что компания закупала их в Китае. Ведомство приобрело у бизнесменов около 40 тыс. шлемов по 1,2 тыс. рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 293 УК РФ («Халатность») из-за махинаций с полицейскими шлемами.

Поводом послужили несоответствие реальных образцов и указанных в материалах документации. По данным агентства, экспертизу проводили криминалисты ФСБ России совместно с экспертно-криминалистическим центром МВД.

В правоохранительных органах и в самом НПО ситуацию пока не комментировали.

«НПО Спецматериалов» принимало участие и в других госзакупках. В портфеле компании — 47 контрактов на 482 млн рублей. Основными ее заказчиками являются российские силовые ведомства, такие как Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, а также Центробанк и ведущие российские госкорпорации.

На сайте компании говорится, что в ее штате работают более 200 инженеров и ученых, в том числе 11 докторов наук. Сотрудники АО «НПО Спецматериалов» являются авторами 50 монографий и учебников, свыше 100 патентов на изобретения. В каталоге продукции значится несколько шлемов из серии «Колпак».

Polit.ru

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