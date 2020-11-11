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Афера в МВД: полицейским продали китайские шлемы под видом российских на 48 миллионов!

По инф. polit.ru   
11 Ноября 2020 г.
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Министерство внутренних дел потратило 48 млн рублей на китайские шлемы для полиции, приняв их за отечественную разработку.

ТАСС: Фирма из Петербурга три года продавала МВД китайские шлемы под видом отечественной разработки

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Поставщиком было петербургское НПО «Спецматериалов».

По данным СМИ, предприниматели представили комиссии МВД в качестве опытного образца защитный шлем «Колпак-1», утверждая, что это их собственная разработка.

  • Три года — с августа 2017-го по февраль 2020-го — НПО поставляло шлемы в МВД, пока не выяснилось, что компания закупала их в Китае. Ведомство приобрело у бизнесменов около 40 тыс. шлемов по 1,2 тыс. рублей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») и ст. 293 УК РФ («Халатность») из-за махинаций с полицейскими шлемами.

Поводом послужили несоответствие реальных образцов и указанных в материалах документации. По данным агентства, экспертизу проводили криминалисты ФСБ России совместно с экспертно-криминалистическим центром МВД.

В правоохранительных органах и в самом НПО ситуацию пока не комментировали.

  • «НПО Спецматериалов» принимало участие и в других госзакупках. В портфеле компании — 47 контрактов на 482 млн рублей. Основными ее заказчиками являются российские силовые ведомства, такие как Минобороны РФ, МВД, ФСБ, ФСИН, а также Центробанк и ведущие российские госкорпорации.
  • На сайте компании говорится, что в ее штате работают более 200 инженеров и ученых, в том числе 11 докторов наук. Сотрудники АО «НПО Спецматериалов» являются авторами 50 монографий и учебников, свыше 100 патентов на изобретения. В каталоге продукции значится несколько шлемов из серии «Колпак».

Polit.ru

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