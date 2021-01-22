Вакцину «Спутник V» протестируют на детях в этом году

Клинические исследования вакцины «Спутник V» среди детей пройдут уже в этом году, сообщил заместитель директора НИЦ имени Гамалеи, руководитель группы разработчиков вакцины Денис Логунов.

Сейчас применять вакцину у детей запрещено, отметил эксперт. Но это будет возможно после проведения дополнительных клинических исследований с участием добровольцев младше 18 лет.

«В отношении детей вакцина не разрешена, и это связано с нормальной регуляторикой, не только российской, но и мировой, — отметил Логунов. — Сначала все клинические исследования проходят только на взрослой популяции, и применение вакцины, и только потом происходит переход к детской популяции». Он сообщил, что исследование с участием детей запланировано, будет проведено в 2021 году.

Ранее представители НИЦ Гамалеи рассказывали, что исследования с участием детей проходят поэтапно: сначала вакцину вводят молодым людям до 18 лет, потом возрастной порог снижают до 14-16 лет, и после этого действие вакцины проверяют у детей младше 14 лет.

Стали известны данные об иммунитете у привитых «Спутником V». Сотрудники Центра им. Гамалеи получили прививку в порядке эксперимента (еще до объявления официальных клинических исследований) в марте прошлого года. Иммунный ответ у них сохраняется уже 9 месяце, рассказал Логунов. Он подчеркнул, что уровень антител, выработанных организмом после прививки, выше по сравнению с теми, кто переболел COVID-19 и получил иммунитет к инфекции естественным путем.

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