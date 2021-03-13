В Японии зацвела первая сакура — зрелище восхитительное!

На этой неделе на западе Японии распустились первые цветы сакуры, которую местные жители считают символом своей страны.

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По сведениям Национального метеорологического управления страны, первое в этом году цветение началось в префектуре Хиросима 11 марта, что довольно рано для этого региона. До сих пор сакура здесь распускалась настолько рано лишь раз — 11 лет назад, 10 марта 2010 года.

А 12 марта цветение прекрасных деревьев смогли увидеть и жители префектуры Фукуока.

Японцы очень любят и почитают сакуру, ее цветок здесь имеет статус неофициального национального герба. В начале апреля, на который приходится пик цветения дальневосточной вишни, практически все парки страны утопают в цветах всех оттенков розового цвета.

В этом году цветение сакуры началось раньше обычного срока. По словам метеорологов, продолжаться оно будет от недели до десяти дней.

Ханами – любование цветущей сакурой – важная часть традиционной японской культуры. В городские парки в это время стекаются миллионы людей, а многие туристы планируют поездки по Японии с учетом графика цветения. Каждую весну в выпусках новостей вместе с прогнозом погоды обязательно сообщают, в каких местностях Японии сакура должна расцвести на следующий день. Представители государственного метеорологического агентства и работники частных синоптических компаний, таких как Weathernews, стараются предсказать время цветения.

Обычно сакура расцветает в конце февраля – начале марта на Окинаве, в марте деревья цветут на острове Кюсю, а самого северного острова Хоккайдо «фронт цветения сакуры» достигает в мае. Если температура весной повышается быстро, сакура расцветает раньше, однако при более высоких температуры в течение предшествующей осени и зимы цветение может наоборот задержаться.

Климатические изменения последнего десятилетия затрудняют прогнозирование. Чтобы улучшить свои прогнозы, Weathernews прибегла к краудсорсингу, обратившись за помощью к любителям сакуры по всей стране. Первые опыты подобного рода компания поставила еще в 2004 году, а сейчас число участников проекта уже превысило десять тысяч. Каждый из них выбирает возле своего дома сакуру для наблюдения, регистрируется на сайте и устанавливает специальное приложение на мобильные устройства. Участники проекта регулярно фотографируют почки на своей сакуре и отправляют фотографии на сайт. По состоянию почек делаются прогнозы.

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