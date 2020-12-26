В январе 2021 года вступят в силу новые запреты для курильщиков

В наступающем году курильщики встретятся с новыми запретами и ограничениями. Например, нельзя будет дымить в больницах и магазинах.

Так, с 1 января 2021 года будет запрещено курение в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях, за исключением специально обозначенных зон для курения.

Руководители организаций должны будут разместить соответствующие знаки, предупреждающие о запрете курения и использования открытого огня.

Эти ограничения вводятся постановлением правительства от 25 сентября 2020 года о правилах противопожарного режима.

Напомним, с 2013 года в РФ действует запрет на курение в общественных местах, который касается учебных заведений, культурных, спортивных и медицинских учреждений. Нельзя курить на расстоянии меньше 15 метров от входов в вокзалы, аэропорты, морские и речные порты. Также запрещено курение на детских площадках и пляжах, в помещениях госорганов и соцслужб.

А вот еще заголовки для тех, кто любит посмолить сигаретку:

По инф. rosbalt.ru

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