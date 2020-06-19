Решившим бросить курить стоит чаще пить чистую воду — она помогает сгладить некоторые неприятные ощущения, связанные с отказом от никотина, а также может служить своего рода «заменительной терапией».
Таким мнением в интервью радио Sputnik поделился президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Андрей Демин.
Чистая вода способствует вымыванию из организма вредных веществ, полученных вместе с табачным дымом, что уменьшает интоксикацию. Помимо этого вода помогает снять головные боли, на которые жалуются некоторые бывшие курильщики в первые дни отказа от никотина. Эта своеобразная ломка в результате проходит быстрее. Также бутылка с водой может оказать психологическую поддержку, когда экс-курильщику нечем занять руки.
Наконец, дополнительное употребление воды поможет не набрать лишние килограммы сразу после отказа от сигарет. Если сделать несколько глотков незадолго до еды, это уменьшит чувство голода и позволит в результате съесть меньше.
Отметим, что справиться с табачной зависимостью гораздо легче, если прежде всего изменить образ мышления и поведения. А еще, дорогие читатели, курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно опасно. Дело в том, что курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями. Кроме того, у курильщиков вместе с COVID-19 быстрее начинают прогрессировать другие тяжелые болезни. Ведь не стоит забывать, что курение — фактор повышенного риска при сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных болезнях и диабете.
Еще по теме:
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Оскорбленного Навальным ветерана признали потерпевшим
94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко признали потерпевшим по уголовному делу в отношении политика Алексея Навального.
-
Оказывается, бросить курить помогает... вода!
Решившим бросить курить стоит чаще пить чистую воду — она помогает сгладить некоторые неприятные ощущения, связанные с отказом от никотина, а также может служить своего рода «заменительной терапией».
-
Удивительное фото с поверхности Марса появилось в Интернете
В Сети появилось удивительное фото с поверхности Марса, сделанное марсоходом Curiosity. Снимок опубликован на официальном сайте космического агентства NASA.
-
Дети умершего петербуржца отсудили у поликлиники 700 тысяч за смерть отца
В Петербурге руководство городской поликлиники №46 выплатит семье умершего пациента 700 тысяч рублей. Мужчина жаловался на сильную боль в верхней части живота. Позже выяснилось, что у него был инфаркт, а врачи скорой посчитали, что проблема в печени.
-
Яна Поплавская поделилась способом «распознавания» измен
Популярная актриса, радиоведущая и театральный педагог Яна Поплавская в интервью поделилась секретами семейной жизни. Яна считает, что может дать много полезных советов, тем более, что 52-летняя актриса когда-то пережила тяжёлый развод после 25 лет совместной жизни с Сергеем Гинзбургом.
-
Что предлагают частные дома престарелых для своих постояльцев
Должный уход престарелому родственнику не всегда можно обеспечить в домашних условиях. Иногда занятость остальных членов семьи не позволяет уделять пожилому достаточное количество времени, болезнь может предполагать серьезную терапию, которую многие не в состоянии самостоятельно провести и т.д. Ситуации разные, а один из самых оптимальных выходов – обратиться в дом престарелых.
-
Курьерская доставка: кому доверить в СПБ и Ленобласти, плюсы услуги
Всегда была востребована, а в период пандемии коронавируса особенно, курьерская доставка. Этот процесс подразумевает собой целый комплекс услуг. Важно принять от отправителя груз или корреспонденцию быстро, точно продумать самый оптимальный маршрут и вручить необходимое получателю в оговоренное время.
-
В московском Парке Горького восстанавливают беседки XIX века
В Москве продолжили реставрацию беседок-ротонд в Парке Горького. Отметившие почти два столетия, они давно нуждались в реставрации кровли, фундамента и колонн.
-
За время эпидемии коронавируса Россия потеряла больше 400 медиков
С начала эпидемии коронавирусной инфекции в России умерли 489 медицинских работников, заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова во время онлайн-конференции.
-
Навальный предложил увеличить пенсии ветеранов до 200 тысяч рублей
Оппозиционный политик Алексей Навальный направил парламентским партиям и президенту РФ Владимиру Путину разработанный им законопроект, в котором предложил выплачивать всем ветеранам Великой Отечественной войны пенсию в размере 200 тысяч рублей.
-
«Ленин прибывает в Гельзенкирхен»
«(…) В Гельзенкирхене в Рурской области есть старые угольные шахты, свой футбольный клуб Бундеслиги («Шальке 04»)…а теперь будет и своя статуя Ленина. Довольно странный исторический момент: в субботу, 20 июня, в этом городе в земле Северный Рейн-Вестфалия произойдет торжественное открытие памятника Ленину. Первого во всей Западной Германии! Причем наперекор мнению муниципалитета», — пишет корреспондент Liberation в Берлине Жоанна Люйсен.
-
Назарбаев заразился коронавирусом
У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева диагностирован COVID-19. Источник заражения не называется.
-
Остаться без работы в пожилом возрасте: куда идти?
Большинство людей, оставшихся без работы в пожилом возрасте и решивших пройти обучение на бесплатных курсах профессиональной переподготовки по направлениям служб занятости, выбирают направления, связанные с компьютерами.
-
Филипп Киркоров упрекнул десантников в отсутствии чувства юмора
Певец Филипп Киркоров возмущён угрозами представителей ВДВ в свой адрес за роль десантника в юмористическом ролике, опубликованном в его Инстаграме. Артист заявил, что не боится подобных заявлений.
-
В Череповце сборщик мебели убил недовольную клиентку
В Череповце суд вынес приговор сборщику мебели, который убил свою клиентку – 62-летнюю пенсионерку. Ближайшие 9,5 лет мужчина проведет в местах лишения свободы. (Увы, когда приглашаешь в дом любого мастера для ремонта, никогда не знаешь, что у этого человека за душой и на что он способен. - прим. МГ.)
-
«Вертолетных денег» россияне не дождались. А что взамен?
Россия стала единственной развитой страной, не оказавшей поголовной помощи гражданам во время пандемии. Тема «вертолетных денег» утратит актуальность еще не скоро, и вот что о ней думает депутат Госдумы, член комитета по труду и социальной политике Олег Шеин.
-
Школьницы ради селфи едва не устроили крушение поезда
В Красноярске четыре школьницы положили на рельсы камни, чтобы сделать «крутое селфи». Сотрудники транспортной полиции оштрафовали родителей девочек.
-
Серебренников снимет сериал про Андрея Тарковского
Известный российский режиссер Кирилл Серебренников поставит по собственному сценарию мини-сериал о жизни и творчестве режиссера Андрея Тарковского, картины которого занимают высокие места практически во всех списках выдающихся кинополотен.
-
Коррупция в военных кругах: масштаб зашкаливает!
Число коррупционных преступлений в военных структурах РФ в 2019 году увеличилось более чем на 11%, а ущерб по ним превысил 10,5 млрд рублей. Об этом говорится в докладе генпрокурора РФ Игоря Краснова.
-
КПРФ против поправок в Конституцию: «карманная оппозиция Кремля» просыпается?
Решение КПРФ бороться против поправок к Конституции вызвано тем, что новое поколение в этой партии потребовало от ее вождей реального драйва.