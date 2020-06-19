Оказывается, бросить курить помогает... вода!

Решившим бросить курить стоит чаще пить чистую воду — она помогает сгладить некоторые неприятные ощущения, связанные с отказом от никотина, а также может служить своего рода «заменительной терапией».

Таким мнением в интервью радио Sputnik поделился президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Андрей Демин.

Чистая вода способствует вымыванию из организма вредных веществ, полученных вместе с табачным дымом, что уменьшает интоксикацию. Помимо этого вода помогает снять головные боли, на которые жалуются некоторые бывшие курильщики в первые дни отказа от никотина. Эта своеобразная ломка в результате проходит быстрее. Также бутылка с водой может оказать психологическую поддержку, когда экс-курильщику нечем занять руки.

Наконец, дополнительное употребление воды поможет не набрать лишние килограммы сразу после отказа от сигарет. Если сделать несколько глотков незадолго до еды, это уменьшит чувство голода и позволит в результате съесть меньше.

Отметим, что справиться с табачной зависимостью гораздо легче, если прежде всего изменить образ мышления и поведения. А еще, дорогие читатели, курение во время пандемии коронавируса может быть смертельно опасно. Дело в том, что курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями. Кроме того, у курильщиков вместе с COVID-19 быстрее начинают прогрессировать другие тяжелые болезни. Ведь не стоит забывать, что курение — фактор повышенного риска при сердечно-сосудистых, онкологических, респираторных болезнях и диабете.

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