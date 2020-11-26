ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как Наталья Дрожжина и Михаил Цивин построили «бизнес» на пожилых актёрах
2020-11-04-13-49-38
Тема скандалов вокруг наследства звёзд, кажется, неиссякаемая. Очередной такой разразился спустя несколько лет после смерти актёра Алексея Баталова, чья вдова оказалась жертвой хитрых...
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Вакцина «Спутник V» вызывает побочные эффекты у каждого седьмого
2020-10-27-09-26-13
Руководитель НИЦ имени Гамалеи, разработавшего российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург заявил, что среди согласившихся привиться препарат вызывает побочные эффекты у 15%...
В каких городах Урала самый грязный воздух?
2020-10-29-02-39-25
Наблюдение 13 городов УрФО в период с 2010 по 2019 год показало, что самый плохой воздух в Магнитогорске и Кургане.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Якутии семь человек умерли, выпив антисептик для рук
По инф. rosbalt.ru   
26 Ноября 2020 г.
Изменить размер шрифта

Трагедия в Якутии: в поселке Томтор семь человек умерли из-за отравления антисептиком. Он содержал смертельный яд - метанол. Выжили женщина и мужчина, но они до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.

В Якутии семь человек умерли, выпив антисептик для рук

По версии СК РФ, с апреля по ноябрь в одном из поселков под Сысертью предприниматель организовал производство и хранение антисептика для обработки рук. Экспертиза установила, что продукция, которую производил и продавал бизнесмен, не отвечала требованиям и представляла угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В отношении 44-летнего предпринимателя возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По последним данным, после употребления антисептика внутрь умерли семь человек. Антисептик, как оказалось, содержал смертельный яд — метанол, а на этикетке средства не был указан истинный состав продукции.

Ведется изъятие средства из оборота. Опасное производство было остановлено, полицейские изъяли на складе предприятия готовую продукцию объемом 5,7 тыс. литров антисептика, а также 3 тыс. литров изопропилового спирта, 12 тыс. литров растворителя, этикетки и тару.

Правоохранители выясняют, кому поставлялся для реализации опасный антисептик, чтобы снять его с продажи.

Увы, но часто, ох, как часто люди в погоне за дешевой выпивкой решаются на употребление средств, для употребления в принципе не подходящих. Так случилось в Якутии, а четыре года назад трагедия куда большего масштаба потрясла Иркутск. В этом городе произошло массовое отравление смертельно опасной спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Количество погибших от него росло с каждым днем. В результате насмерть отравились 65 человек и еще 15 пострадали. Позже начались аресты подозреваемых. История завершилась в августе 2020 года. Виновных отправили в тюрьму. Но получили ли люди урок?..

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 