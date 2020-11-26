В Якутии семь человек умерли, выпив антисептик для рук

Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Трагедия в Якутии: в поселке Томтор семь человек умерли из-за отравления антисептиком. Он содержал смертельный яд - метанол. Выжили женщина и мужчина, но они до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.
По версии СК РФ, с апреля по ноябрь в одном из поселков под Сысертью предприниматель организовал производство и хранение антисептика для обработки рук. Экспертиза установила, что продукция, которую производил и продавал бизнесмен, не отвечала требованиям и представляла угрозу для жизни и здоровья потребителей.
В отношении 44-летнего предпринимателя возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
По последним данным, после употребления антисептика внутрь умерли семь человек. Антисептик, как оказалось, содержал смертельный яд — метанол, а на этикетке средства не был указан истинный состав продукции.
Ведется изъятие средства из оборота. Опасное производство было остановлено, полицейские изъяли на складе предприятия готовую продукцию объемом 5,7 тыс. литров антисептика, а также 3 тыс. литров изопропилового спирта, 12 тыс. литров растворителя, этикетки и тару.
Правоохранители выясняют, кому поставлялся для реализации опасный антисептик, чтобы снять его с продажи.
Увы, но часто, ох, как часто люди в погоне за дешевой выпивкой решаются на употребление средств, для употребления в принципе не подходящих. Так случилось в Якутии, а четыре года назад трагедия куда большего масштаба потрясла Иркутск. В этом городе произошло массовое отравление смертельно опасной спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Количество погибших от него росло с каждым днем. В результате насмерть отравились 65 человек и еще 15 пострадали. Позже начались аресты подозреваемых. История завершилась в августе 2020 года. Виновных отправили в тюрьму. Но получили ли люди урок?..
Трагедия в Якутии: в поселке Томтор семь человек умерли из-за отравления антисептиком. Он содержал смертельный яд - метанол. Выжили женщина и мужчина, но они до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.
С середины сентября из Абхазии в Россию ввезено почти семь тысяч тонн цитрусовых, а также более 800 тонн фейхоа и 500 тонн хурмы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда год был не особо урожайным на мандарины.
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Уральские антимонопольщики возбудили дело против строительной компании за рекламный ролик, где девочка показывает средний палец старому жилфонду. Это видео может расстроить детей, которые живут в советских домах.
Государственные телеканалы начали приучать население к скорому прощанию с коронавирусом. В студии стали приглашать настоящих специалистов-эпидемиологов, а не сомнительных личностей. Впереди этого процесса оказался Первый канал. В порыве неслыханной смелости в эфир пригласили ведущего российского эпидемиолога Игоря Гундарова. Но не всё сразу – для начала ему дали сказать совсем немного. Но что ему не удалось поведать на Первом? Рассказ Игоря Гундарова можно назвать сенсацией.
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