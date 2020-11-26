В Якутии семь человек умерли, выпив антисептик для рук

Трагедия в Якутии: в поселке Томтор семь человек умерли из-за отравления антисептиком. Он содержал смертельный яд - метанол. Выжили женщина и мужчина, но они до сих пор находятся в крайне тяжелом состоянии.

По версии СК РФ, с апреля по ноябрь в одном из поселков под Сысертью предприниматель организовал производство и хранение антисептика для обработки рук. Экспертиза установила, что продукция, которую производил и продавал бизнесмен, не отвечала требованиям и представляла угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В отношении 44-летнего предпринимателя возбуждено дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По последним данным, после употребления антисептика внутрь умерли семь человек. Антисептик, как оказалось, содержал смертельный яд — метанол, а на этикетке средства не был указан истинный состав продукции.

Ведется изъятие средства из оборота. Опасное производство было остановлено, полицейские изъяли на складе предприятия готовую продукцию объемом 5,7 тыс. литров антисептика, а также 3 тыс. литров изопропилового спирта, 12 тыс. литров растворителя, этикетки и тару.

Правоохранители выясняют, кому поставлялся для реализации опасный антисептик, чтобы снять его с продажи.

Увы, но часто, ох, как часто люди в погоне за дешевой выпивкой решаются на употребление средств, для употребления в принципе не подходящих. Так случилось в Якутии, а четыре года назад трагедия куда большего масштаба потрясла Иркутск. В этом городе произошло массовое отравление смертельно опасной спиртосодержащей жидкостью «Боярышник». Количество погибших от него росло с каждым днем. В результате насмерть отравились 65 человек и еще 15 пострадали. Позже начались аресты подозреваемых. История завершилась в августе 2020 года. Виновных отправили в тюрьму. Но получили ли люди урок?..

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По инф. rosbalt.ru

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