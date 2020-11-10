В Воронеже задержали солдата, убившего троих сослуживцев

Полиция задержала солдата-срочника Антона Макарова, который напал с топором, а потом расстрелял сослуживцев утром 9 ноября.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным источника ТАСС, Макаров угнал машину и направлялся к семье в Орловскую область.

Источник уточнил, что Макарова задержали живым. При задержании он не сопротивлялся.

По данным следствия, на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября в 5:30 Макаров напал с топором на офицера, забрал его оружие и расстрелял сослуживцев. Погибли майор Сергей Ермолаев, ефрейтор Сергей Кажокин, рядовой Нинаил Акталиев. Рядовой Фирсов ранен в плечо и лопатку, сейчас он в больнице.

Основной причиной произошедшего рассматривают нервный срыв, пишет ТАСС со ссылкой на источник в Западном военном округе. Источник также сообщил, что Макарова призвали в армию из Воронежа весной этого года.

Военный следственный отдел СК по Воронежскому гарнизону возбудил уголовные дела об убийстве двух и более человек и хищении оружия (пункт «а», часть 2 статьи 105 и пункт «б» части 4 статьи 226 УК) против Макарова. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Polit.ru

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