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В вытрезвители будут помещать пьяных только в беспомощном состоянии
По инф. Российской газеты   
02 Февраля 2021 г.
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Минздрав назвал условие отправки пьяных россиян в вытрезвители – если человек находится в беспомощном состоянии, а его жизни угрожает опасность.

Речь не идет о принудительном, недобровольном удержании граждан, а только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава.

Там также напоминают, что решение о создании вытрезвителей принимает регион. В некоторых вытрезвители уже работают. При этом правила организации деятельности таких учреждений еще не утверждены - они будут разработаны совместно Минздравом, МВД и Минтрудом. В правилах будут содержаться виды помощи, которые оказываются в вытрезвителях.

Напомним, что с 1 января нынешнего года в России разрешено открывать платные вытрезвители. Соответствующий закон был подписан президентом России накануне новогодних праздников.

Создавать вытрезвители будут власти регионов. По словам председателя Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко, вытрезвители могут создаваться как в форме бюджетных учреждений, так и на базе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Разрешается взимать плату за услуги с людей, попавших в эти учреждения. Но это будут решать именно регионы. По оценке Диденко, стоимость пребывания в вытрезвителе составит в среднем по стране 1,5 тыс рублей за ночь.

Одним из инициаторов закона стал первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский. Он не раз подчеркивал, что число смертей и несчастных случаев из-за злоупотребления алкоголем год от года увеличивается. Помимо этого, по официальной статистике, каждое пятое преступление в России совершается людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. А уж бытовые преступления и семейные драки в 99 процентах случаев совершаются "по пьяни".

Вытрезвители просуществовали в России 80 лет. В советские годы вытрезвители были бесплатными.

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