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В украинском Харькове в доме престарелых заживо сгорели 15 человек
По инф. rosbalt.ru   
22 Января 2021 г.
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Страшный пожар случился в доме престарелых в Харькове. Погибли 15 человек. Еще 11 человек пострадали.

В украинском Харькове в доме престарелых заживо сгорели 15 человек

Пламя тушили 28 человек и семь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать.

Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме на втором этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Предварительной причиной ЧП названо неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Возбуждено уголовное дело.

Происшедшее классифицировано как ЧС государственного уровня. Премьер Украины Денис Шмыгаль созывал внеочередное заседание правительства, главе МВД Украины было поручено взять расследование под личный контроль.

Как ни печально это признавать, но при достижении пожилого возраста, у некоторых людей появляются трудности с самообслуживанием, возникают расстройства памяти, интеллекта, появляется необходимость в постоянном уходе. Чаще всего эти обязанности ложатся на плечи ближайших родственников. Но порой они отдают своих родных в доме престарелых. Вот только что их там ждет? Увы, не всегда хорошее. Об этом наши заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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