После пожара в Тюменской области проверят все дома престарелых

В Тюменской области после пожара, в результате которого погибли семь человек, прокуратура проведет проверки во всех учреждениях, где круглосуточно содержатся пожилые люди и инвалиды.

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Как сообщили в ведомстве, планируется выявить в том числе те пансионаты и дома престарелых, которые действуют нелегально. Кроме того, проверка затронет и государственные социальные службы, в чью обязанность входит контроль такого рода учреждений.

В прокуратуре отметили, что особое внимание будет уделено соблюдению законодательства о пожарной безопасности, а также осуществлению государственного пожарного надзора.

9 января вечером после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей в поселке Боровский были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин. Все они - пожилые люди.

Возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» и части 3 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Задержана хозяйка учреждения.

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