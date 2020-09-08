В Турции запретили ездить стоя в общественном транспорте

Власти Турции ввели новые правила пользования общественным транспортом в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом. Теперь пассажиры должны занимать сидячие места, проезд стоя запрещен.
«В стране продолжается рост заражения коронавирусом. В связи с этим будут приниматься дополнительные меры для борьбы с COVID-19. Кафе и рестораны будут тщательнее проверяться. Будут запрещены поездки стоя в общественном транспорте», — сообщил президент страны Реджеп Эрдоган, добавив, что те, кто не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию, будут штрафоваться.
Президент также отметил, что учебный год в Турции начнется по графику, однако обучение будет смешанным, оно будет сочетать занятия в классах и дистанционное обучение.
По данным минздрава Турции, эпидемия коронавируса в стране достигла второго пика. В понедельник в республике было зарегистрировано более 1700 новых случаев. На сегодняшний день общее число заболевших в стране достигло 281 509 человек, передает агентство Анадолу.
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