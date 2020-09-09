В Тюмени школьник умер на уроке физкультуры

Тюменскому гимназисту стало плохо во время бега на уроке физкультуры. Ребенку пытались помочь медработник учебного заведения и две бригады «скорой», однако мальчик умер.

Трагедия произошла 8 сентября. 11-классник остановился во время бега, присел и упал, сообщает оперштаб Тюменской области. Первую помощь оказала медработник гимназии, через шесть минут после вызова прибыла «скорая», медики сразу приступили к проведению расширенной сердечно-легочной реанимации. Старший врач смены отправил к старшекласснику дополнительную вторую бригаду. Около часа врачи боролись за жизнь юноши, но спасти его не удалось.

Уточняется, что у молодого человека была основная группа здоровья, он занимался спортом, регулярно проходил медосмотр. Жалоб на здоровье у школьника перед уроком не было.

Предположительная причина смерти — сосудисто-сердечная недостаточность. По информации оперштаба, сейчас обстоятельства случившегося выясняет региональное управление СК.

Отметим, что за первые числа сентября это уже второй случай, когда в школе умирает внешне совершенно здоровый ребенок. Так, 7 сентября в Самаре ученице 10-го класса стало плохо после четвертого урока. Она скоропостижно скончалась на глазах у одноклассников. Так что редкостью такие трагедии в отечественной системе образования сейчас, увы, не назовешь.



Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...