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В самарской школе внезапно умер здоровый ребенок
По инф. rosbalt.ru   
07 Сентября 2020 г.
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В одной из школ Самары умерла старшеклассница. Ученице 10-го класса стало плохо после четвертого урока.

В самарской школе внезапно умерла здоровая девочка

Как рассказала порталу 63.ru директор школы № 81 Оксана Чуракова, девочка умерла на перемене у закрепленного за ее классом кабинета — смерть наступила внезапно. Известно, что утром ей, как и другим ученикам, измеряли температуру, и она была нормальной. Жалоб на здоровье у нее не было, родители тоже не сообщали о недомоганиях дочери. Хроническими заболеваниями девочка не страдала, медицинских ограничений на обучение в школе и на занятия физкультурой у нее не было. Причину смерти установит экспертиза.

Детям, которые стали свидетелями трагического случая, педагогам и родителям девочки была оказана психологическая помощь.

Подождем подробностей про эту историю, если они появятся - расскажем нашим пожилым читателям. А вот еще из житейских историй:

По инф. rosbalt.ru

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