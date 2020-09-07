В самарской школе внезапно умер здоровый ребенок

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В одной из школ Самары умерла старшеклассница. Ученице 10-го класса стало плохо после четвертого урока.
Как рассказала порталу 63.ru директор школы № 81 Оксана Чуракова, девочка умерла на перемене у закрепленного за ее классом кабинета — смерть наступила внезапно. Известно, что утром ей, как и другим ученикам, измеряли температуру, и она была нормальной. Жалоб на здоровье у нее не было, родители тоже не сообщали о недомоганиях дочери. Хроническими заболеваниями девочка не страдала, медицинских ограничений на обучение в школе и на занятия физкультурой у нее не было. Причину смерти установит экспертиза.
Детям, которые стали свидетелями трагического случая, педагогам и родителям девочки была оказана психологическая помощь.
Подождем подробностей про эту историю, если они появятся - расскажем нашим пожилым читателям. А вот еще из житейских историй:
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