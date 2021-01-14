В США впервые почти за 70 лет казнили женщину. Поверьте, есть за что...

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Лиза Монтгомери стала первой за последние 68 лет женщиной, казненной в США. Эта история в свое время наделала много шума - американка напала на женщину и вырезала из живота ее плод...
Судья отметил, что психическое состояние 52-летней женщины «настолько удалено от реальности», что она не смогла бы понять причины, по которым власти решили ее казнить.
В 2007 году Монтгомери признали в жестоком убийстве. Ее адвокаты заявляли, что у их подзащитной врожденный дефект мозга, и она не понимала, что с ней происходит. Кроме того, в детстве она стала жертвой сексуального насилия со стороны отчима и позднее страдала от «тяжелого психического заболевания».
В 2004 году подсудимая напала на беременную женщину, задушила ее и вырезала ножом плод из ее тела. При задержании полицейские обнаружили у нее младенца. Монтгомери утверждала, что это ее дочь, но потом созналась в преступлении.
В итоге было решено сделать ей смертельную инъекцию.
Дискутируя о смертной казни, стоит понимать, что никакая перспектива смертной казни жестоких убийц-маньяков вовсе не останавливает (они смерти просто не боятся - те же приговоренные к ныне к казни братья-белорусы ведь пошли на свое злодеяние, прекрасно зная, что им грозит!). А сама возможность легального лишения человека жизни - дает широкий простор для уничтожения неугодных людей путем фальсификации доказательств, выбивания признаний через пытки и так далее. Тема еще долго будет оставаться очень нервной для общества, напомним некоторые заголовки:
ИТЭЛМА, научно-производственное предприятие, представило новую платформу электронного управления и концепцию быстрого обеспечения электробусов энергией без развёртывания контактной инфраструктуры. Рабочую встречу с руководством компании в свете этого события провел заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Страшный недуг поразил Николая Носкова внезапно и на время «выбил» его из шоу-бизнеса. Врачи уверяли, что после инсульта вокалист не сможет даже говорить, но он собрал все силы в кулак, вернулся на сцену и показал, что готов бороться до самого конца.
«Аэрофлот» заявил о приостановлении с 13 января бронирования билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа. Напомним, что на льготные перелеты имеют право, в том числе, пенсионеры.
В России с юлианского на грегорианский календарь перешли только в 1918 году, так что традиции Старого Нового года у нас чуть больше столетия. В некоторых уголках Европы и Северной Африки она гораздо старше.
Бесконечная история скандалов в семье Бари Алибасова, казалось бы, подошла к концу. Продюсер расторг брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной, а теперь с радостью предвкушает скорую свадьбу с новой пассией – Викторией Полторацкой. Но и здесь нашлось место для подводных камней…
Распространение «британского» штамма коронавируса в России может привести к росту темпов заболеваемости в полтора раза и к повторению ситуации марта 2020 года. Таким мнением поделился заведующий Сектором молекулярной эволюции ИППИ РАН, профессор «Сколтеха» Георгий Базыкин.
Цены на медикаменты в России повысились в декабре 2020 года на 0,67% относительно предыдущего месяца, однако за прошлый год выросли на 9,76% (декабрь к декабрю-2019), следует из данных Федеральной службы государственной статистики.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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