В США впервые почти за 70 лет казнили женщину. Поверьте, есть за что...

Лиза Монтгомери стала первой за последние 68 лет женщиной, казненной в США. Эта история в свое время наделала много шума - американка напала на женщину и вырезала из живота ее плод...

Судья отметил, что психическое состояние 52-летней женщины «настолько удалено от реальности», что она не смогла бы понять причины, по которым власти решили ее казнить.

В 2007 году Монтгомери признали в жестоком убийстве. Ее адвокаты заявляли, что у их подзащитной врожденный дефект мозга, и она не понимала, что с ней происходит. Кроме того, в детстве она стала жертвой сексуального насилия со стороны отчима и позднее страдала от «тяжелого психического заболевания».

В 2004 году подсудимая напала на беременную женщину, задушила ее и вырезала ножом плод из ее тела. При задержании полицейские обнаружили у нее младенца. Монтгомери утверждала, что это ее дочь, но потом созналась в преступлении.

В итоге было решено сделать ей смертельную инъекцию.

Дискутируя о смертной казни, стоит понимать, что никакая перспектива смертной казни жестоких убийц-маньяков вовсе не останавливает (они смерти просто не боятся - те же приговоренные к ныне к казни братья-белорусы ведь пошли на свое злодеяние, прекрасно зная, что им грозит!). А сама возможность легального лишения человека жизни - дает широкий простор для уничтожения неугодных людей путем фальсификации доказательств, выбивания признаний через пытки и так далее. Тема еще долго будет оставаться очень нервной для общества, напомним некоторые заголовки:

По инф. rosbalt.ru

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