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В сочинском парке «Дендрарий», слева от фонтана «Сказка», зацвело редкое, малоизвестное и полезное растение — зимоцвет блестящий.
Саженец этого редкого вида из рода Химонантусов передал в дендропарк основатель и директор Субтропического ботанического сада Кубани Юрий Карпун в 2015 году. Пять лет оно приживалось на новом месте.
«Главная ценность растения — лекарственная, — говорится в сообщении пресс-службы нацпарка Сочи. — Практически все его части в Китае активно используются в народной медицине, на их основе также производят лекарства. Листья „горной сливы“ (так растение называют в Китае) заваривают как чай, готовят из них настойки. У них горьковатый, немного острый и пряный привкус. В лечебных целях применяется и корни растения. „Горная слива“ хороша при профилактике простудных заболеваний, например, гриппа и ОРВИ. Лекарства на основе ее частей используют при детоксикации организма, а также при лечении синяков, ревматизма, напряжения и кашля, холодных болей в животе, головных болей, фурункулов и язв».
Если в прошлом году научные сотрудники отмечали лишь отдельные распустившиеся цветы, то в этом году цветением растения можно впервые наслаждаться в полной мере приблизительно до января.
Зимоцвет блестящий родом из Китая, из провинции с тенистыми горными лесами на высоте от 200 до 2,9 тысячи метров. На Черноморское побережье России культура была интродуцирована из Главного ботанического сада Москвы, куда ее в свою очередь завезли из ботанического сада Миссури в США. Это вечнозеленый кустарник высотой от одного до трех метров. Аромат у растения практически полностью отсутствует. Его плоды несъедобны.
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В сочинском дендрарии зацвела «горная слива»
В сочинском парке «Дендрарий», слева от фонтана «Сказка», зацвело редкое, малоизвестное и полезное растение — зимоцвет блестящий.
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