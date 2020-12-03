В сливочном масле нашли дрожжи и плесень

Эксперты Роскачества исследовали сливочное масло с жирностью 82,5% семи торговых марок. И в целом все оказалось более чем прилично, но в одном образе нашли дрожжи и плесень...

Продукты проверяли на содержание патогенных микроорганизмов, дрожжей, плесени, токсичных элементов (свинца, кадмия, мышьяка и других), пестицидов, консервантов, а также на соответствие требованиям маркировки. Оценивались и органолептические свойства (вкус, цвет, запах и консистенция).

До этого проверки сливочного масла проходили в 2016 и 2018 годах. В 2016-м прошло масштабное исследование 64 торговых марок. Тогда в ряде продуктов эксперты нашли повышенную обсемененность бактериями, дрожжи, плесень и даже кишечную палочку.

Однако был развеян миф о том, что производители массово заменяют натуральный молочный жир растительным. В 2018 году на экспертизу попали десять марок. Нарушений по микробиологическим показателям обнаружено не было, также отсутствовали случаи фальсификации.

По итогам нынешнего исследования были сделаны следующие выводы: все продукты изготовлены без добавления растительных жиров, жирность соответствует заявленным значениям (не менее 82,5%); при производстве использовались пастеризованные свежие качественные сливки; консервантов и красителей не обнаружено; у масла отличная термоустойчивость — в течение двух часов при комнатной температуре оно сохраняет форму. Не обманывают производители по поводу массы продукта — сколько заявлено на упаковке граммов, столько она и весит.

Однако в масле одной торговой марки эксперты обнаружили превышение по содержанию дрожжей и плесеней. А это уже нарушение технического регламента «О безопасности молока и молочной продукции». Их наличие в составе продукта, подчеркивают в Роскачестве, может быть связано не только с санитарными условиями на производстве, но и с нарушением режима хранения, транспортировки и реализации.

Как пояснила руководитель группы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева, масло негерметично упаковано в пергамент или фольгу. И такая упаковка легко нарушается.

«При нарушении температурных режимов хранения в торговле и логистике (заморозка/разморозка) образуется влага — плазма сливочного масла. Плазма по составу очень похожа на молочную сыворотку и является хорошей средой для развития дрожжей и плесени», — отметила эксперт. И добавила, что условия хранения нужно соблюдать не только в магазине, но и дома. Если сливочное масло уже вынималось из холодильника и было разморожено, то повторно его замораживать не стоит.

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