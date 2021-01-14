В Швеции выпустили марку в честь Греты Тунберг

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
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Одна из первых шведских марок этого года выпущена в честь 18-летней экоактивистки Греты Тунберг. Напомним, эта девочка прославилась на весь мир своими заявлениями на тему борьбы с изменениями климата.
Марка входит в коллекцию «Ценная природа», ее автор — художник Хеннинг Тролльбек.
Коллекция посвящена окружающей среде и экологии,она появится в продаже 14 января, каждая марка будет стоить 12 шведских крон.
На марке Грета в желтом плаще стоит на утесе и смотрит на летающих стрижей.
Тунберг начала выступать за экологию в августе 2018 года — каждую пятницу она устраивала одиночный пикет у парламента. Девушка держала плакат с надписью: «Школьная климатическая забастовка».
Спустя год, в сентябре 2019 года 4 млн человек по всему миру последовали ее примеру и вышли на глобальную климатическую забастовку.
11 декабря 2019 года журнал Time признал экоактивистку из Швеции Грету Тунберг человеком года.
Кроме того, она стала одним из лауреатов премии «За достойный образ жизни» (Right Livelihood Award) в 2019 году. Премию Right Livelihood Award присуждают за работу в области окружающей среды и прав человека и часто называют альтернативной Нобелевской премией.
А вот что наш портал писал об этой удивительной девочке:
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Помните, в детстве мы делали клады? С удовольствием их отыскивали, играя в казаков-разбойников? И сегодня кладоискательство некоторых очень интересует, но взрослых, конечно, не на игровом уровне. Есть везунчики, которым попадаются прямо-таки ценные находки. А иногда сокровища находятся совсем рядом, можно сказать под ногами. Только жаль, что люди об этом и не догадываются.
6 января Дональд Трамп через свой твиттер призвал сторонников, не согласных с итогами выборов, собраться у Капитолия, где как раз утверждали результаты голосования. Акция стихийно переросла в захват одного из самых значимых объектов в мире.
Большинство граждан ЕС готовы меньше пользоваться воздушным транспортом и потреблять мяса, чтобы внести вклад в дело спасения климата, свидетельствует исследование Европейского инвестиционного банка (ЕИБ).
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