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В Швеции выпустили марку в честь Греты Тунберг
По инф. polit.ru   
14 Января 2021 г.
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Одна из первых шведских марок этого года выпущена в честь 18-летней экоактивистки Греты Тунберг. Напомним, эта девочка прославилась на весь мир своими заявлениями на тему борьбы с изменениями климата.

В Швеции выпустили марку в честь Греты Тунберг

Марка входит в коллекцию «Ценная природа», ее автор — художник Хеннинг Тролльбек.

Коллекция посвящена окружающей среде и экологии,она появится в продаже 14 января, каждая марка будет стоить 12 шведских крон.

На марке Грета в желтом плаще стоит на утесе и смотрит на летающих стрижей.

  • Тунберг начала выступать за экологию в августе 2018 года — каждую пятницу она устраивала одиночный пикет у парламента. Девушка держала плакат с надписью: «Школьная климатическая забастовка».

Спустя год, в сентябре 2019 года 4 млн человек по всему миру последовали ее примеру и вышли на глобальную климатическую забастовку.

11 декабря 2019 года журнал Time признал экоактивистку из Швеции Грету Тунберг человеком года.

Кроме того, она стала одним из лауреатов премии «За достойный образ жизни» (Right Livelihood Award) в 2019 году. Премию Right Livelihood Award присуждают за работу в области окружающей среды и прав человека и часто называют альтернативной Нобелевской премией.

А вот что наш портал писал об этой удивительной девочке:

Polit.ru

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