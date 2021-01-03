В школах в 2021 году появится урок футбола. Одобряете?

Школы в России смогут проводить уроки футбола. Первые регионы, где планируют внедрить такую практику, станут Нижегородская, Свердловская области и Татарстан.

«Урок футбола, заменяющий 3-й урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что овладеть базовыми приемами смогут не только мальчики, но и девочки.

Дополнительно к уроку футбола и секции на базе школьного спортивного клуба предлагается система регулярных многоступенчатых соревнований — Единая школьная футбольная лига.

Для реализации Стратегии развития футбола в школах в 2021 году Российский футбольный союз совместно с Минпросвещения выбрал три пилотных региона — Нижегородскую, Свердловскую области и Татарстан.

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По инф. rosbalt.ru

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