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В школах в 2021 году появится урок футбола. Одобряете?

По инф. rosbalt.ru   
03 Января 2021 г.
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Школы в России смогут проводить уроки футбола. Первые регионы, где планируют внедрить такую практику, станут Нижегородская, Свердловская области и Татарстан.

В школах в 2021 году появится урок футбола. Одобряете?

«Урок футбола, заменяющий 3-й урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один», — отмечается в сообщении.

Предполагается, что овладеть базовыми приемами смогут не только мальчики, но и девочки.

Дополнительно к уроку футбола и секции на базе школьного спортивного клуба предлагается система регулярных многоступенчатых соревнований — Единая школьная футбольная лига.

Для реализации Стратегии развития футбола в школах в 2021 году Российский футбольный союз совместно с Минпросвещения выбрал три пилотных региона — Нижегородскую, Свердловскую области и Татарстан.

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По инф. rosbalt.ru

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