В Севастополе ввели ограничения на Новый год

В Севастополе до 15 января продлили действие режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19, а также ввели запреты на проведение новогодних елок и корпоративов. Решение принято на заседании регионального антикоронавирусного штаба.
— Этот Новый год должен стать исключительно семейным праздником из-за эпидемиологической обстановки, — объяснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
С 20 декабря по 15 января кафе, ресторанам, столовым запрещено проводить любые праздничные мероприятия, в том числе новогодние корпоративы, банкеты, свадьбы.
В этот же период нельзя устраивать новогодние массовые мероприятия на городских площадях, в домах культуры, торговых центрах, спорткомплексах, гостиницах, а также в школах, детсадах и учреждениях дополнительного образования.
По словам Развожаева, для школ и детсадов сделают послабление. Там разрешат провести новогодние утренники в сложившихся детских коллективах. В школах они пройдут по классам, а в детских садах — по группам, без присутствия родителей.
Ранее в Севастополе был введен запрет на проведение любых культурных и досуговых мероприятий, за исключением спортивных соревнований на открытом воздухе с участием не более 50 человек. Ресторанам запретили принимать посетителей в ночное время, с 22:00 до 07:00, а банкеты разрешили устраивать для компаний не более 10 человек. Заселиться в гостиницу можно только при предъявлении справки об отсутствии коронавируса. Кроме этого, действует режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
Развожаев сообщил, что в результате введенных ограничений Севастополь вышел из «красных зон» по показателям борьбы с распространением коронавируса. Поэтому запреты не будут отменять, чтобы ситуация не ухудшилась. Аналогичные запреты действуют в этот же период времени и в Республике Крым.
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