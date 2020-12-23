В Севастополе Панораму и Диораму закроют на реставрацию

Панорама «Оборона Севастополя 1854-55 годов» и диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» будут закрыты на реставрацию в будущем году.
Будут отреставрированы здания и художественные полотна панорамы и диорамы. Об этом журналистам рассказал директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Александр Барков.
— Проектная документация диорамы разработана недавно, работы там начнутся раньше, — сообщил Барков. — Для панорамы требуется доработка проектной документации. Учитывая масштаб, сложность и значение этого объекта для музея, хочется, чтобы проект был подготовлен максимально качественно.
Работы в здании диорамы планируют запустить будущей весной, после выбора подрядчика. Предстоит замена инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории, реставрация здания и художественного полотна. Скорее всего, на здание и полотно проведут отдельные конкурсы, отметил директор.
Реконструкция Исторического бульвара также возобновится весной 2021 года. Корректировка проекта реставрации здания панорамы может занять около пяти месяцев. После этого будет выбран подрядчик для выполнения работ.
— Музей ждет большое испытание — основные экспозиционные площади будут закрыты на продолжительное время, — отметил Барков. — В связи с закрытием двух основных объектов нам не обойтись без оптимизаций. Будем искать, чем занять людей, или принимать другие управленческие решения.
Директор музея подчеркнул, что речь не идет о сокращениях. Обеспечивающим специалистам — рабочим, уборщикам, техникам, охранникам — предложат другую работу. Экскурсоводов переориентируют на проведение экскурсий под открытым небом на территории Сапун-горы. А научных сотрудников изменения не коснутся.
Тем временем эксперты подготовят рекомендации о том, каким образом реставрировать 115-метровое полотно панорамы «Оборона Севастополя». Для этого в музей приглашены специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации (ГосНИИР). Они также осмотрят подлинные фрагменты панорамы кисти Франца Рубо 1904 года, которые хранятся в фондах музея.
Во время пожара, вспыхнувшего после попадания авиабомбы 25 июня 1942 года, было спасено 86 фрагментов исторического полотна. После войны группой советских художников на основании этих фрагментов, этюдов, фотографий было создано новое полотно. Два фрагмента кисти Франца Рубо, переданные в дар музею-панораме «Бородинская битва», были отреставрированы в прошлом году в Москве.
— Проводить реставрацию зданий без демонтажа холстов невозможно, — говорит Барков. — В ближайшее время ждем специалистов ГосНИИР, чтобы проработать вопрос реставрации и художественного дополнения исторических полотен Франца Рубо. Мы хотим понять, возможно ли восстановить полотно в историческом виде, возьмем ли мы такую амбициозную задачу или же выполним реставрацию полотна 1954 года.
О планах реставрации полотен панорамы и диорамы стало известно год назад, когда обе картины осмотрели специалисты Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Тогда обсуждались работы на месте, без демонтажа полотен.
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