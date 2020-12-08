В РПЦ попросили верующих перестать изгонять бесов своими силами

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих не пытаться изгонять бесов своими силами. Таким образом он прокоментировал видео из Волгоградской области, на котором родители «изгоняют бесов» из сына.

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Речь идет о ролике, где семья проводит обряд экзорцизма над своим 10-летним сыном — им показалось, что мальчик странно ведет себя в церкви.

«В церкви существует практика, которая называется экзорцизмом, а в просторечье - отчиткой, когда бесноватого человека приводят к священнику, и тот читает специальные молитвы об изгнании бесов. Но, во-первых, этот чин никогда не совершается над детьми. Во-вторых, он может совершаться даже не всяким священником, а только тем, который получил на это благословение от архиерея. В-третьих, и это самое главное, мы не должны путать определённые феномены психического порядка с беснованием. Беснование — это совершенно особый феномен, который требует особого подхода. Поэтому, если возникают вопросы, следует ли изгонять бесов из того или иного человека, прежде всего, нужно обратиться к священникам. Всякая самодеятельность в этом совершенно недопустима», — заявил митрополит Волоколамский Илларион.

Упомянутый выше ролик с «изгнанием беса» из ребенка привлек внимание правоохранителей. Областная прокуратура инициировала проверку возможного нарушения прав 10-летнего мальчика.

В 2019 году в Екатеринбурге нашли тело изувеченного ребенка. Родители били его плетью для изгнания бесов.

Polit.ru

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