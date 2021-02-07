В РПЦ надеются на воссоединение со старообрядческой церковью

Сегодня отсутствуют препятствия для того, чтобы Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) воссоединилась с Русской православной церковью (РПЦ), считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.

Митрополит Корнилий и патриарх Кирилл

«С моей точки зрения, ничто не должно было бы препятствовать нам воссоединиться в лоне единой церкви, — цитирует слова митрополита Иллариона агентство ТАСС. — Потому что Русская православная церковь уже полвека назад отменила клятвы (проклятия — прим. Ред.) на старый обряд».

При этом он подчеркнул, что «у нас… есть единоверческие приходы, где богослужение совершается старым чином», что также свидетельствует, что «причина, из-за которой возникло разделение, сейчас устранена».

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«Я, конечно, надеюсь, что рано или поздно эти причины [раскола] будут устранены и мы все воссоединимся в лоне единой церкви», — сказал митрополит Илларион.

По его мнению сейчас между Русской православной и Русской православной старообрядческой церковью существует взаимодействие по вопросу возможности признания или непризнания иерархии старообрядческой церкви. Но пока ни православная церковь, ни старообрядцы не признают иерархии друг друга.

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