В Приморье скорые из-за митинга вовремя не приехали на четыре вызова

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Жители с 14:30 до 17:20 заблокировали дороги и воспрепятствовали движению автомобилей. Сотрудники ГИБДД организовали объезд перекрытого участка. Однако в городе образовались пробки, отметили в МВД.
Из-за сложившейся ситуации машины скорой помощи не смогли приехать вовремя на четыре срочных вызова. Один из пациентов — девятимесячный ребенок. Другие вызовы были к тяжелым больным с пневмонией. Все четыре машины простояли в пробке около трех часов.
Расследование ведут по ч. 1 ст. 267 УК РФ (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан). Нарушителям грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или обязательные работы до 240 часов. Также судья может ыбрать наказание в виде принудительных работ до одного года или лишение свободы на тот же срок.
По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала более 3,2 тыс. человек после акций в поддержку политика Алексея Навального. Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не увидел нарушений в массовых задержаниях на протестных акциях.
Митинги в поддержку Навального прошли 23 января по всей стране, в Москве и Петербурге на улицы вышли тысячи людей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что людей вышло мало.
Авария за неделю до Нового года на одной из трасс Красноярского края перечеркнула жизнь одной из россиянок на "до" и "после": полученная травма лица оказалась настолько сильной, что его пришлось собирать буквально по кусочкам.
Соавтор книги Криса Хатчинса «Путин» Александр Коробко в интервью «Царьграду» подтвердил, что дворец под Геленджиком, о котором рассказывалось в расследовании Алексея Навального, действительно был преподнесен президенту как презент. Отметим, что этот дворец, по сути, стал чуть ли не самым популярным объектом Краснодарского края и уже даже появился на картах Apple.
Продюсер Яна Рудковская заявила, что готова унижаться и пройти все бюрократические заморочки, чтобы наказать обидчиков своего сына. В ближайшее время Саше Плющенко предстоит судебно-психиатрическая экспертиза.
54-летняя женщина, которую походя ударил ногой в живот сотрудник правоохранительных органов в полной экипировке и дубинкой в руках, находится в больнице в бессознательном состоянии. Инцидент произошел в Петербурге 23 января, на акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
Оппозиционер Алексей Навальный написал обращение к сторонникам из СИЗО, которое появилось на его странице в Instagram. В нем он «на всякий случай» предупредил, что не планирует «вешаться на оконной решетке, а также вскрывать себе вены».
Целых три года Вячеслав Невинный провёл рядом с любимой Ниной Гуляевой, которая даже не знала о его чувствах! Их отношения начались с неожиданного признания, которое заставило актрису задуматься о своей жизни и возможном счастье.
Крупную партию продуктов из Литвы уничтожили в Калининградской области. Ликвидации подлежало более 20 тонн овощей, фруктов и орехов. Напомним, кощунственное продовольственное эмбарго продлили до конца 2021 года...
В Северной столице задержаны две женщины, которые под видом работников Пенсионного фонда или соцслужбы крали у пенсионеров их накопления. В том числе у блокадницы они похитили денежную компенсацию, полученную ею от Германии.
23 января во всех регионах люди вышли в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального — и против действующей власти. Размах акции получился небывалый, общее число протестующих в России составило минимум 250 тысяч человек. Правда, в Кремле посчитали, что это мало. Задержания, к слову, оказались также массовыми за последнее время — свыше 3 тысяч человек. Заметим, что сподвижники Навального надеются, что эта акция не последняя... (А еще это звоночек того, что настроения в обществе накаляются год от года, и не замечать этого невозможно. Люди не боятся высказывать свое мнение - когда оно идет вразрез с позицией власти! И ведь это не только молодежь, но и пожилые люди. - прим. МГ.)
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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