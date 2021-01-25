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В Приморье скорые из-за митинга вовремя не приехали на четыре вызова

По инф. polit.ru   
25 Января 2021 г.
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Во Владивостоке возбудили уголовное дело из-за того, что 23 января митингующие перекрыли движение машин, выйдя на проезжую часть центральных улиц, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Во Владивостоке скорые не могли добраться на четыре вызова из-за митинга. Полиция завела уголовное дело

Жители с 14:30 до 17:20 заблокировали дороги и воспрепятствовали движению автомобилей. Сотрудники ГИБДД организовали объезд перекрытого участка. Однако в городе образовались пробки, отметили в МВД.

Из-за сложившейся ситуации машины скорой помощи не смогли приехать вовремя на четыре срочных вызова. Один из пациентов — девятимесячный ребенок. Другие вызовы были к тяжелым больным с пневмонией. Все четыре машины простояли в пробке около трех часов.

Расследование ведут по ч. 1 ст. 267 УК РФ (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан). Нарушителям грозит штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или обязательные работы до 240 часов. Также судья может ыбрать наказание в виде принудительных работ до одного года или лишение свободы на тот же срок.

По данным «ОВД-Инфо», полиция задержала более 3,2 тыс. человек после акций в поддержку политика Алексея Навального. Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев не увидел нарушений в массовых задержаниях на протестных акциях.

Митинги в поддержку Навального прошли 23 января по всей стране, в Москве и Петербурге на улицы вышли тысячи людей. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что людей вышло мало.

Polit.ru

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