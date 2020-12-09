В Подмосковье в лесу погиб заслуженный врач Вадим Розенталь

В подмосковном лесу трагически погиб заслуженный врач России Вадим Розенталь.

Несчастный случай с медиком произошел на территории садоводческого кооператива «Озерный» в Щелкове. В лесу на 82-летнего врача упало дерево. Вадим Розенталь умер от тяжелой травмы головы.

Вадим Розентальродился в 1938 году, в 1961-м окончил 1-й Московский Медицинский институт имени Сеченова. Заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, за участие в работах по ликвидации аварии на ЧАЭС был награжден орденом «Знак Почета». 12 лет в качестве главного специалиста возглавлял лабораторно-диагностическую службу Минздрава РСФСР (позднее - Минздрава РФ). Имел несколько десятков патентов в области диагностической медицины.

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